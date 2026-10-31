Alanya'nın tarım merkezlerinden Demirtaş Mahallesi'nde, sebze ve meyve hali çevresindeki kirlilik iddiaları bölge halkının tepkisini çekiyor. Muz sarartma barakalarından kaynaklandığı öne sürülen atık suların, bölgedeki gölete ve ardından denize karıştığı iddia ediliyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, tesislerin çevresinde biriken çöpler zamanla büyük yığınlara dönüştü. Alanda oluşan kirliliği gören başka kişilerin de aynı bölgeye kontrolsüz atık bırakması, sorunun etki alanını daha da genişletiyor. Vatandaşlar, ortaya çıkan kötü koku ve görüntünün günlük yaşamı zorlaştırdığını belirtiyor.

DENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN RİSK BÜYÜYOR MU?

Demirtaş sahilleri, hem bölge halkının hem de turistlerin yoğun kullandığı alanlar arasında bulunuyor. Tarımsal faaliyetlerden doğan atıkların ve sızıntıların arıtılmadan doğrudan deniz suyuna karışma ihtimali, kıyıdaki deniz canlıları ve halk sağlığı açısından potansiyel bir risk unsuru oluşturuyor.

YETKİLİLERE ACİL DENETİM ÇAĞRISI

Yaşanan çevre sorununun kalıcı bir tahribata yol açmaması için acil müdahale talep ediliyor. Bölge sakinleri, ilgili kurumların muz sarartma tesisleri ve hal çevresinde kapsamlı bir inceleme başlatarak, atıkların doğaya ve denize ulaşmasını engelleyecek adımları atmasını bekliyor.