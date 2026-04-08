Antalya’daki yoğun yağışların ardından su birikintileri arttı, uzmanlar sivrisinek riskinin büyüdüğünü söyledi. Büyükşehir sahada ilaçlama yürütüyor, Alanya’da da mücadele birimi var. Ama asıl kritik soru şu: Bu yaz sadece belediye ilaçlaması yetecek mi?

Antalya’da son dönemde etkili olan yoğun yağışlar, sivrisinek riskini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Özellikle Antalya ve Alanya’da yazın sivrisinek artışı ihtimali, hem kent merkezinde hem turizm bölgelerinde endişe yaratıyor. Uzmanlara göre yağış sonrası oluşan su birikintileri, taban suyundaki yükselme ve ev çevresindeki kontrolsüz kaplar, yaz aylarına girilirken sivrisinekler için ciddi bir üreme alanı oluşturuyor.

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin’in uyarısı da net: Eğer yağış düzeni bu şekilde sürerse, mücadele daha da zorlaşacak. Yani mesele yalnızca belediyenin akşam yaptığı ilaçlama değil. Bahçedeki kova, apartman arkasındaki bidon, boş saksı altlığı, eski lastik. Bazen sorun tam da oralarda büyüyor.

UZMAN UYARDI: SADECE İLAÇLAMA YETMEZ

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Antalya’nın yılın 12 ayı sivrisinek gelişimine uygun iklim taşıdığına dikkat çekerek, sadece belediye ekiplerinin yaptığı ilaçlama çalışmalarının yeterli olmayacağını söyledi. Çetin’e göre özellikle konut çevresinde biriken sular, rögar dışındaki küçük ve dağınık alanlar, mücadelenin en zayıf halkasını oluşturuyor.

Bu durum özellikle Antalya’da sivrisinek artışı neden oldu ve Alanya’da yazın sivrisinek sorunu büyür mü sorularını gündeme getiriyor. Çünkü belediye ana hatlarda çalışsa bile, özel mülklerde ve günlük yaşam alanlarında oluşan küçük su birikintileri çoğu zaman gözden kaçıyor.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ AYRINTISI ENDİŞEYİ BÜYÜTTÜ

Türkiye’de yaklaşık 65 sivrisinek türü bulunduğunu belirten Çetin, son yıllarda bölgede yaygınlaşan Asya kaplan sivrisineğine ayrıca dikkat çekti. Bu tür, büyük bataklıklara ihtiyaç duymuyor. Klima suyu, saksı altlığı, yağmurla dolan küçük kaplar bile yetiyor.

Üstelik yumurtalarının aylarca kuraklığa dayanabildiği belirtiliyor. Sonra yeniden suyla temas edince döngü başlıyor. Küçük gibi görünen bir ihmal, birkaç hafta sonra mahalle ölçeğinde şikâyete dönüşebiliyor.

BELEDİYELER NE YAPIYOR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi açıklamalarına göre ekipler yıl boyu haşere ve vektörlerle mücadele yürütüyor. Belediyenin kış döneminde de personel ve araçlarla sahada olduğu, sivrisinek, karasinek ve benzeri vektörlere karşı ilaçlama çalışması yaptığı duyuruldu.

Alanya Belediyesi tarafında ise Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde haşere ile mücadele ve ilaçlama planı oluşturma görevi resmi olarak tanımlanmış durumda. Belediye kayıtlarında, bölgeye göre ilaçlama ekibi oluşturulması ve vektör kontrol çalışmalarının yürütülmesi açıkça yer alıyor.

Ancak burada kritik nokta şu: Antalya ve Alanya belediyeleri sivrisinek için önlem aldı mı sorusunun yanıtı “evet, kurumsal mücadele var” şeklinde verilebiliyor ama uzmanlara göre bu tek başına yeterli değil. Yazı rahat geçirmek için belediye müdahalesiyle vatandaş önleminin aynı anda işlemesi gerekiyor.

ALANYA, MANAVGAT, SERİK… RİSKLİ HAT GENİŞLİYOR

Uzman açıklamalarında özellikle Alanya, Manavgat, Serik, Demre, Kaş ve Kumluca gibi bölgelerde geniş alanlarda su birikintileri oluştuğu vurgulanıyor. Bu da Antalya genelinde sorunun sadece merkezle sınırlı olmadığını gösteriyor. Turizm sezonuna girilirken otellerin arka alanları, boş arsalar, dere kenarları, şantiye çevreleri ve site içi birikintiler daha fazla önem kazanıyor.

İşin bir de günlük hayat tarafı var. Akşam cam açıp oturmak zorlaşıyor, çocuk parkında vakit uzadıkça şikâyet artıyor, balkon keyfi kısa sürüyor. Yazın en basit konforu bazen tam da buradan bozuluyor.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Uzmanlara göre konut çevresindeki su birikintileri mutlaka tahliye edilmeli. Kova, varil, bidon ve benzeri kaplar ya kaldırılmalı ya ters çevrilmeli ya da üstü sıkıca kapatılmalı. Saksı altlıkları düzenli boşaltılmalı, eski lastikler açıkta bırakılmamalı. Özellikle Alanya’da sivrisinekten korunma yolları ve Antalya’da ev çevresinde su birikintisi nasıl önlenir sorularının cevabı burada başlıyor.

Bir başka önemli nokta da apartman ve site yönetimleri. Ortak alanlarda kontrol yapılmadan yalnızca belediye ekiplerini beklemek çözüm üretmiyor. Çünkü sivrisinek, en çok gözden kaçan yerde çoğalıyor. Sonra bir anda çoğalıyor, sonra…

YAZ GELMEDEN SINAV BAŞLADI

Antalya ve Alanya’da bu yaz sivrisinek yoğunluğunun artıp artmayacağı önümüzdeki haftalardaki yağış düzeni ve yerel önlemlerle daha net görülecek. Şimdilik tablo şu: Uzmanlar alarm veriyor, belediyeler mücadele yürütüyor, ama kalıcı rahatlık için mahalle ölçeğinde dikkat şart.

Yani bu yaz mesele sadece ilaçlama aracı görmek olmayacak. Asıl konu, o aracın geçmediği küçük su birikintilerinin temizlenip temizlenmediği olacak.