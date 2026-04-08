Türk Hava Yolları’nda kritik görev değişimi yaşanıyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük koltuğunda yeni isimler göreve hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları (THY) yönetiminde dikkat çeken bir değişim süreci başladı. Edinilen bilgilere göre, yönetim kurulu içinden yapılan atamalarla üst yönetimde önemli görev değişiklikleri yapılacak.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DEĞİŞİYOR

Hâlihazırda THY’de Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapan Doç. Dr. Murat Şeker, yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek.

Bu görev değişimiyle birlikte mevcut başkan Ahmet Bolat’ın yerine Şeker’in geçmesi planlanıyor.

GENEL MÜDÜRLÜK KOLTUĞUNA YENİ İSİM

Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Olmuştur ise yine yönetim içinden yapılan atama ile Genel Müdürlük görevine getirilecek. Böylece mevcut genel müdür Bilal Ekşi’nin yerine Olmuştur’un geçmesi bekleniyor.

Atamaların ilgili isimlere tebliğ edildiği ve resmi sürecin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

GÖREV BAŞLANGICI TARİHİ NETLEŞTİ

Yeni yönetimin, 9 Nisan 2026 saat 14.00’te İstanbul Yeşilköy’de yapılacak THY Genel Kurulu sonrasında görevlerine resmen başlaması bekleniyor.

Kulislerde konuşulanlara göre bu değişim, şirketin hem finansal yönetimi hem de ticari stratejilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

AHMET OLMUŞTUR KİMDİR?

1980 İstanbul doğumlu olan Ahmet Olmuştur, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimini ABD, İngiltere ve Fransa’da uluslararası programlarla tamamladı.

Kariyerine 2000 yılında THY Çağrı Merkezi’nde başlayan Olmuştur, yıllar içinde gelir yönetimi, fiyatlandırma ve satış alanlarında önemli görevler üstlendi.

2014 yılından itibaren üst düzey yönetim kadrosunda yer alan Olmuştur, son olarak Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Aynı zamanda havacılık ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda da aktif görevler üstleniyor.