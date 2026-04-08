Türk Hava Yolları’nda kritik görev değişimi kapıda. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük koltuğu el değiştiriyor.

Türk Hava Yolları yönetim kurulu değişikliği 2026 süreci resmen netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, şirket yönetiminde iki kritik koltuk için yeni isimler belirlenirken, kararın 9 Nisan’daki genel kurul sonrası yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YÖNETİMİN TEPESİ DEĞİŞİYOR

Türk Hava Yolları’nda uzun süredir devam eden görev dağılımı bu kez ciddi şekilde değişiyor. Mevcut yönetim kurulu içinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, CFO ve Başkan Vekili olarak görev yapan Murat Şeker’in yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı olacağı öğrenildi.

Bu atamayla birlikte mevcut başkanın görevi bırakacağı ve yönetimin üst yapısında önemli bir dönüşüm yaşanacağı ifade ediliyor.

GENEL MÜDÜRLÜKTE DE YENİ İSİM

Değişim yalnızca başkanlıkla sınırlı değil. Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Olmuştur’un da Genel Müdürlük görevine getirileceği bildirildi. Böylece THY’de hem stratejik hem operasyonel yönetim aynı anda değişmiş olacak.

Havacılık sektöründe bu ölçekte çift taraflı değişim çok sık görülmez… Bu yüzden dikkat çekiyor.

9 NİSAN SONRASI RESMİLEŞECEK

İki ismin de görevlerine, 9 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de yapılacak THY Genel Kurulu’nun ardından başlayacağı belirtildi. Kararın ilgili isimlere tebliğ edildiği bilgisi de kulislerde konuşuluyor.

Kısacası süreç tamamlanmış gibi… ama resmi açıklama için birkaç saat daha beklemek gerekecek.

MURAT ŞEKER KİMDİR?

2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Şeker, akademik kariyerini ekonomi alanında sürdürdü. Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans, ABD’de Minnesota Üniversitesi’nde doktora yaptı.

Bir dönem Dünya Bankası’nda görev alan Şeker, 2016’dan bu yana THY’de üst düzey yönetici olarak çalışıyor. 2021 itibarıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alıyordu.

AHMET OLMUŞTUR KİMDİR?

1980 İstanbul doğumlu olan Ahmet Olmuştur, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Uluslararası MBA eğitimi aldıktan sonra kariyerine THY’de başladı.

Gelir yönetimi, fiyatlandırma ve satış alanlarında uzun yıllar görev yapan Olmuştur, son olarak Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası kurulda aktif rol üstlendi.

Birçok kişi için sürpriz değil aslında… çünkü içeriden gelen bir isim.

HAVACILIKTA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

THY yönetim değişikliği ne anlama geliyor? sorusu şimdiden konuşulmaya başladı. Sektör temsilcileri, yeni dönemde özellikle gelir yönetimi, uluslararası hat stratejisi ve dijitalleşme başlıklarının daha fazla öne çıkabileceğini değerlendiriyor.

Yani sadece isimler değil… yaklaşım da değişebilir.