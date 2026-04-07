Alanya’da akşam saatlerinde bir otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının, turizm sezonu öncesi hazırlık yapılan bir otelde meydana gelmesi dikkat çekti.

YANGIN AKŞAM SAATLERİNDE ÇIKTI

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi’nde bulunan 3 yıldızlı bir otelde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında, otelden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

OTEL TADİLAT NEDENİYLE KAPALIYDI

Yangının çıktığı otelin tadilat nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.