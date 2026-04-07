Saadet Partisi Alanya’da kongre öncesi buluşma
Karşılaşmada uzun süre dengede giden oyunda Alanyaspor'un genç yetenekleri son bölümlerde sahneye çıktı. 72. dakikada Arda Yüksel'in kaydettiği golle öne geçen turuncu-yeşilliler, uzatma dakikalarında farkı artırdı. 90+4. dakikada Eren Efe Gündem fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 2-0. Altyapıdan yetişen oyuncuların ortaya koyduğu mücadele ve disiplinli oyun teknik heyetin yüzünü güldürürken, alınan galibiyet takımın moralini de yukarı taşıdı. Bu sonuçla Play-Off turuna avantajlı bir başlangıç yapan Alanyaspor U15 Takımı, rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir psikolojik üstünlük yakaladı. Gençler, turu geçerek yollarına devam etmek istiyor.

Muhabir: Bircan SUBAŞI