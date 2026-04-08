Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dev randevu: Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Maçın saati, kanalı ve yayın detayları merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında bu kez İspanya derbisi sahne alıyor. Barcelona - Atletico Madrid canlı yayın linki ve maç detayları futbolseverlerin gündeminde.

DEV MAÇTA GÖZLER İKİ TAKIMDA

İki takım arasındaki bu mücadele, sadece skor anlamında değil, yarı final bileti için de büyük önem taşıyor. Özellikle Alanya’da ve Türkiye genelinde futbolseverler bu karşılaşmayı yakından takip ediyor.

MAÇ SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Barcelona - Atletico Madrid maçı, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Camp Nou’da sahne alacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, Türkiye’de tabii spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Öte yandan “Barcelona Atletico Madrid şifresiz canlı yayın var mı” sorusu da en çok aranan başlıklar arasında. Yayın, resmi olarak platform üzerinden erişime açık olacak.

TARAFTARLAR EKRAN BAŞINDA

Şampiyonlar Ligi gecelerinde olduğu gibi bu karşılaşmada da milyonlar ekran başında olacak. Özellikle Alanya’da kahvehaneler, evler ve işletmelerde bu tür büyük maçlar ciddi ilgi görüyor. Akşam saatlerinde şehirde trafik bile biraz buna göre şekilleniyor.

Bir taraftarın dediği gibi; “Böyle maçlar kaçmaz, iş güç bırakılır izlenir…”

İlk maç olması nedeniyle iki takımın da temkinli ama kontrollü bir oyun sergilemesi bekleniyor. Ama futbol bu… bir anlık hata her şeyi değiştirebilir.