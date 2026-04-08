Eşref Rüya dizisinde Kadir Baba karakterini canlandıran Görkem Sevindik, Filistinli esirlerin idam kararına duyarsız kalmayıp sosyal medyadan tepki gösterdi. Sevindik "12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk... Vatanında yaşamak istedikleri ve işgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda 400 bin Filistinli şehit edildi. Şimdi dünyanın gözü önünde 12 bin insan idam edilecek. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın" ifadelerini kullandı. Sevindik'in bu mesajı, Eşref Rüya dizisinin çok izlendiği İsrail'i karıştırdı. Irkçı İsrailli sosyal medya kullanıcıları, dizinin yayından kaldırılması için kampanya başlattı.

'BABA OLAMAYACAKSIN'

İsrail'in soykırımcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise bizzat bir video yayınlayarak ünlü oyuncuyu tehdit etti. Ben-Gvir, yayınladığı videoda Sevindik'in canlandırdığı "Kadir Baba" karakterine atıfta bulunarak, "Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir. Sen bir Türk dizisinde yaşıyor olabilirsin ama biz gerçek dünyadayız" diyerek açıkça hedef gösterdi.

Görkem Sevindik, Eşref Rüya dizisinde başarılı bir performans sergiliyor.