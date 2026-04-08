Türk Hava Yolları’nda kritik değişim: Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Murat Şeker kimdir, kariyerinde hangi görevlerde bulundu?

Türk Hava Yolları (THY) yönetiminde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir kurum içinde üst düzey görevlerde bulunan Doç. Dr. Murat Şeker, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Aynı süreçte Ahmet Olmuştur ise Genel Müdür olarak görevlendirilecek.

İki ismin de resmi olarak 9 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de yapılacak genel kurulun ardından görevlerine başlayacağı öğrenildi.

THY’DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ NETLEŞTİ

THY’de daha önce Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Bolat’ın yerine Murat Şeker getiriliyor. Kurum içinden yapılan bu atama, özellikle finans ve strateji tarafındaki deneyimi nedeniyle dikkat çekiyor.

Öte yandan, mevcut Genel Müdür Bilal Ekşi’nin yerine de yine kurum içinden bir isim olan Ahmet Olmuştur atanacak.

Yani dışarıdan bir isim değil… içeriden yetişen iki isim.

MURAT ŞEKER KİMDİR?

2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Murat Şeker, akademik kariyerine yurt dışında devam etti. 2002 yılında Sabancı Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

2008 yılında ise ABD’de Minnesota Üniversitesi’nden ekonomi doktorasını aldı.

Şeker’in kariyerinin önemli bir bölümü uluslararası kurumlarda geçti. 2008-2013 yılları arasında Dünya Bankası bünyesinde farklı görevlerde çalıştı. Bu süreçte girişimcilik, inovasyon ve özel sektör gelişimi alanlarında görev aldı.

2013 yılında Türkiye’ye döndü. 2016’dan itibaren THY’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2021 yılından bu yana ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyordu.

Şimdi ise şirketin en üst yönetim koltuğuna oturuyor.

Uzun süredir içerideydi zaten…

YENİ DÖNEMDE NE BEKLENİYOR?

THY gibi global ölçekte faaliyet gösteren bir şirkette yönetim değişiklikleri, sadece kurum içini değil, piyasayı da yakından ilgilendiriyor. Özellikle finans yönetimi ve büyüme stratejileri açısından Murat Şeker’in geçmiş deneyimi öne çıkıyor.

Havacılık sektörü son yıllarda dalgalı bir süreçten geçerken, bu değişimin nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Bir yandan maliyet baskısı… bir yandan büyüme hedefi.

Denge kolay değil.