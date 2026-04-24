Alanya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen anlamlı bir organizasyon, kentin simge yapılarından biri olan Kızılkule’de hayat buldu. “Çocuk Gözüyle Kızılkule” temalı resim yarışmasında dereceye giren eserler, düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alanya Belediyesi ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen yarışma, öğrencilerin hem sanatsal yönlerini ortaya koymasına hem de kentin tarihi değerlerine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasına imkan sağladı.

YÜZLERCE ESER ARASINDAN 44’Ü SERGİLENDİ

Alanya genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarından öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucu en beğenilen 44 eser sergilenmeye hak kazandı. Öğrencilerin Kızılkule’yi kendi gözlerinden yorumladığı çalışmalar, ziyaretçilerden de ilgi gördü.

Farklı teknikler ve renklerle hazırlanan eserler, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını yansıtırken, Alanya’nın kültürel mirasına duyulan bağlılığı da gözler önüne serdi.

SERGİYE YOĞUN KATILIM

Kızılkule’de açılan sergiye Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışta konuşan yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Başkan Yardımcısı Koçak, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, ortaya konulan eserlerde büyük emek ve özveri bulunduğunu vurguladı.

HEM SANAT HEM TARİH BİR ARADA

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Kızılkule’de sergilenen eserler, ziyaretçilere hem sanat hem de tarih deneyimini bir arada sunuyor. Sergi, özellikle yerli ve yabancı turistler için Alanya’nın kültürel kimliğini çocukların gözünden görme fırsatı sunuyor.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen serginin, kısa süreliğine açık kalacak olması nedeniyle yoğun ilgi görmesi bekleniyor.