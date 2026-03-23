Alanya Otogarı’nda Ramazan Bayramı öncesi beklenen yolcu hareketi oluşmadı. Esnaf, artan mazot ve otobüs bileti fiyatları nedeniyle vatandaşın yolculuğu ertelediğini söylüyor.

Ramazan Bayramı öncesinde birçok kentte otobüs firmaları ek sefer hazırlığı yaparken, Alanya Otogarı bu yıl beklenen canlılığı göremedi. İlçede artan ulaşım maliyetleri ve yüksek bilet fiyatları nedeniyle çok sayıda vatandaşın seyahat planını ertelediği ya da bayramı bulunduğu yerde geçirmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

ALANYA OTOGARI'NDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ OLUŞMADI

Alanya Otogarı esnafı otobüslerde yer bulunduğunu ancak yolcu talebinin zayıf kaldığını belirterek, “Artan mazot fiyatları ve bilet fiyatları yüzünden bu bayram yoğunluk yaşamadık. Sefere çıkacak otobüslerin hepsinde yer var ama otogar esnafı olarak boş boş oturuyoruz. Fiyatlar yüzünden fazla talep yok” dedi.

Otogarda gün boyu bekleyen esnafın ortak görüşü de benzer. Özellikle şehir dışına gitmeyi düşünen ailelerin, yol masrafını hesaplayınca planlarını yeniden gözden geçirdiği ifade ediliyor.

ARTAN MALİYETLER YOLCULUK KARARINI ETKİLİYOR

Alanya’da bayramda otogar neden boş kaldı sorusunun yanıtı, büyük ölçüde ulaşım giderlerinde aranıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, şehirler arası taşımacılık maliyetlerini artırırken bu durum bilet fiyatlarına da yansıyor. Bilet bedellerindeki artış, özellikle kalabalık aileler ve dar gelirli yolcular için seyahati daha zor hale getiriyor.

Bir aile için gidiş-dönüş ulaşım masrafı bazen bayram bütçesinin en büyük kalemlerinden biri oluyor. Hal böyle olunca bazı vatandaşlar memlekete gitmek yerine bulunduğu şehirde kalmayı seçiyor. Bu da otogar esnafının işine doğrudan yansıyor. Bu yıl tablo biraz öyle.

TÜRKİYE GENELİNDE EK SEFER HAZIRLIĞI VAR, ALANYA'DA TALEP SINIRLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bayram tatili nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğunluk beklendiğini açıklayarak firmalara ek sefer imkanı tanıdı. Ancak Alanya’daki görünüm, bu genel beklentinin ilçeye aynı ölçüde yansımadığını gösteriyor.

2025 yılı seyahat verilerine göre yurt içi otobüs biletlerinde ortalama fiyat 712 lira olurken, İstanbul-Antalya hattında ortalama bilet fiyatı 1119 liraya kadar çıktı. Antalya bağlantılı seferlerde oluşan bu tablo, Alanya’dan yolculuk planlayan vatandaşın da maliyet hesabını ağırlaştırıyor.

ESNAF GÖZÜNÜ SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİNE ÇEVİRDİ

Otogar esnafı, yine de arife ve bayramın ilk gününe kadar sınırlı da olsa son dakika hareketliliği yaşanmasını umut ediyor. Ancak şu anki görüntü, önceki bayramlardaki kalabalığın oldukça uzağında. Yolcu var mı denince, var ama beklenen kadar değil. Yetmiyor.

Alanya otogarında Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanmadı başlığı altında toplanan bu tablo, yalnızca taşımacılık sektörünü değil; terminal çevresindeki küçük esnafı da etkiliyor. Çay ocağından büfeye, yazıhaneden bagaj hizmetine kadar birçok işletme daha sakin bir bayram dönemi geçiriyor.