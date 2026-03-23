Alanya’da altın fiyatlarının düşmesi, hem yatırım yapmak isteyenleri hem de birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşları harekete geçirdi. Özellikle son günlerde yaşanan fiyat gerilemesi sonrası ilçe genelindeki kuyumcularda dikkat çeken bir yoğunluk oluştu.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket hız kazandı. Bu durum, Alanya’da altın alımını bekleyen vatandaşlar için fırsat olarak görülüyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Mart ayının başında 7.600 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kıran gram altın, son haftalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gerilemeye başladı. Bugün itibarıyla gram altın 6 bin 238 TL seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalardaki bu düşüş, özellikle küçük yatırımcıyı yeniden altına yönlendirdi. Fiyatların bir süre daha dalgalı seyretmesi beklenirken, alım fırsatını değerlendirmek isteyenlerin sayısı artıyor.

ALANYA’DA KUYUMCULARDA YOĞUNLUK

Fiyatların gerilemesiyle birlikte Alanya’daki kuyumcularda yoğunluk yaşanmaya başladı. Vatandaşlar özellikle 1, 5 ve 10 gram altın ile çeyrek altın alımına yöneliyor.

Bazı kuyumcu mağazalarında içeride yoğunluk oluşurken, bazı işletmeler müşterileri dışarıda bilgilendirerek satış yapıyor. Yoğunluğun gün içinde artarak devam ettiği gözlemleniyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, hem yatırım tercihlerinde hem de ilçe ekonomisinde kısa vadeli bir canlılık oluşturmuş durumda.