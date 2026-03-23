Katar’da eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi şehit oldu. Şehit olan Türk personeller arasında yer alan Hv. Svm. Binbaşı Sinan Taştekin’in eşinin Konya’da ikamet ettiği bilgisi, acının şehre de düşmesine neden oldu.

Katar’da yürütülen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen askeri helikopter kazası, Türkiye’yi yasa boğdu. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre kazada 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak açıklandı.

KAZADA ŞEHİT OLAN TÜRK PERSONELİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı ve ulusal haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin olduğu açıklandı. Aynı kazada ASELSAN’da görev yapan Süleyman Cemre Kahraman ile İsmail Enes Can da şehit oldu.

Bu tür haberler kâğıt üstünde birkaç satır gibi duruyor ama bir evin kapısı çalındığında her şey değişiyor. Konya’da da bugün biraz böyle geçti.

ACI HABER KONYA’DA DA YANKI BULDU

Yerel kaynaklarda yer alan bilgilere göre, şehit Binbaşı Sinan Taştekin’in eşinin Konya’da ikamet ettiği öğrenildi. Bu bilgiyle birlikte kazanın acısı yalnızca şehidin memleketiyle sınırlı kalmadı, Konya’da da derin bir üzüntü yarattı. Bazı yerel haberlerde Taştekin’in Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde dönem dönem görev yaptığı da aktarıldı.

MSB: İNCELEME KATAR MAKAMLARINCA YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği ve eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi. Kazanın kesin nedeninin ise Katar makamlarının yapacağı teknik inceleme sonrasında netleşeceği belirtildi. Enkaza ve naaşlara arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldığı da resmi açıklamada yer aldı.

KONYA’DA ŞEHİT HABERİ SONRASI HÜZÜN HAKİM

Konya’ya şehit ateşi düştü başlığıyla yayılan haber, kentte kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Özellikle asker aileleri ve şehit haberlerine duyarlı çevrelerde, Katar’daki görev sırasında yaşanan bu kaybın ağırlığı hissedildi. Şehit ailesine yönelik taziye mesajlarının gün içinde artması bekleniyor. Yani acı, uzak bir coğrafyada yaşanmış olsa da etkisi burada çok yakın hissedildi. Bir evde ışık yanıyor, ama.