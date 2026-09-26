Omim Mimarlık’ın sahibi Mimar Okan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert ve samimi değerlendirmelerle, seçim dönemlerinde ortaya çıkan geleneksel oda ve siyaset anlayışını eleştirdi. Şen, yaşanan bu sürecin ardından tercihini net bir şekilde değişimden Mustafa Tuna'dan yana olacağını açıkladı.

​SADECE SEÇİM ZAMANI HATIRLAYAN BİR YAPI ELEŞTİRİSİ

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Yıllar boyunca arayıp sormayan ancak sandık başına sayılı günler kala telefonları susmayan zihniyete tepki gösteren Şen, iş insanlarının ve oda üyelerinin yalnızca oy zamanı hatırlanmasına karşı çıktı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, iletişimin sadece belirli dönemlerde kurulmasının samimiyetsizliğine dikkat çekerek, çay kahve bahanesiyle bile yıllarca uğranılmamasının yarattığı rahatsızlığı dile getirdi. Bu çıkış, iş dünyasında üyelerle sürekli ve şeffaf bir bağ kurulması gerektiği yönündeki ortak rahatsızlığı gözler önüne serdi.

​NET KARAR: TERCİHİM MUSTAFA TUNA

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Seçimlerin Alanya’nın ekonomik geleceği ve ticaret erbabı açısından taşıdığı kritik önemin bilincinde olduğunu belirten Şen, yaşanan bu süreçlerin ardından kararını netleştirdiğini ifade etti. Alanya iş dünyasında köklü bir değişim rüzgarının esmesi gerektiğini savunan Şen, oda yönetiminde yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak tercihini açıkça duyurdu ve kararının Mustafa Tuna'dan yana olacağını kamuoyuyla paylaştı.

​ALTSO SEÇİM ATMOSFERİNDE YENİ DÖNEM VURGUSU

​Mimar Okan Şen'in bu açıklaması, ALTSO seçim yarışında "ulaşılabilir ve şeffaf yönetim" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Üyelerin sadece seçim atmosferinde hatırlandığı bir yapı yerine, her daim üyelerinin yanında olan bir oda modelinin savunulduğu bu dönemde, iş dünyasının önde gelen isimlerinden gelen bu tarz destek ve eleştirilerin sandık sonuçlarına nasıl yansıyacağı büyük bir merakla takip ediliyor.