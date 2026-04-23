​Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, Selçuklu Ortaokulu’ndaki kutlamalar sınırları aştı. Türk öğrencilerle omuz omuza veren yabancı uyruklu öğrenciler, kendi ana dillerinde yaptıkları kutlamalarla törene renk kattı. Okul bahçesinde yükselen farklı dillerdeki selamlar ve tebessümler, barışın ve ortak bir geleceğin en somut yansıması olarak nitelendirildi.

​OKUL YÖNETİMİNDEN ANLAMLI MESAJ

​Etkinliklerin ardından bir açıklama yayımlayan okul yönetimi, farklılıkların birer zenginlik olduğu vurgulandı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Dilimiz farklı olabilir ama sevincimiz aynı! Okulumuzda 15 farklı milletten evladımızla bu büyük coşkuyu paylaşıyoruz. Her bir çocuğun gülüşü, geleceğe olan inancımızı pekiştiriyor. Gelecek çocukların, dünya hepimizin! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

​Mahmutlar’ın kozmopolit yapısını eğitim çatısı altında birleştiren Selçuklu Ortaokulu, düzenlenen törenlerle sadece bir bayramı değil, aynı zamanda birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sergiledi. Öğrencilerin sergilediği gösteriler ve paylaşılan ortak heyecan, 23 Nisan’ın evrensel ruhunun Mahmutlar’da tüm canlılığıyla yaşandığını bir kez daha kanıtladı.