Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikler, bayramın ruhuna uygun bir görsel şölene dönüştü.

Bu yılki kutlamaların ana teması olan “Dünya Çocukları Festivali” kapsamında öğrenciler, farklı ülkelerin geleneksel kıyafetlerini giyerek izleyicilere adeta bir dünya turu yaptırdı. Ellerinde temsil ettikleri ülkelerin bayraklarını gururla taşıyan minikler, kültürel zenginliğin ve evrensel kardeşliğin en güzel örneğini sergiledi.

OKUL BAHÇESİNDE RENKLERİN DANSI

Türk bayraklarıyla donatılan okul bahçesi, farklı kültürlerin bir araya geldiği dev bir festival alanına dönüştü. Renkli kostümlerin yarattığı görsel zenginlik ve çocukların yüzlerindeki neşe, 23 Nisan’ın birleştirici gücünü bir kez daha kanıtladı. Töreni izleyen veliler ve mahalle sakinleri, duygusal anlar yaşayarak öğrencilerin performansını ayakta alkışladı.

Program boyunca hem eğlenen hem de farklı coğrafyaları tanıma fırsatı bulan öğrenciler, sergiledikleri birlik ve beraberlik tablosuyla bayramın anlam ve önemini vurguladı. Velilerin ve öğretmenlerin titizlikle hazırladığı organizasyon, katılımcılardan tam not alarak büyük beğeni topladı.

Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada organizasyona emek veren tüm öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkürlerini iletti. Ayan, tüm dünya çocuklarının barış, huzur ve kardeşlik içinde büyüdüğü bir gelecek temennisinde bulundu.

