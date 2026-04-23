Alanya'da Mahmutlar Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma, önemli bir uyuşturucu operasyonuyla sonuçlandı. Gelen istihbaratın değerlendirilmesi üzerine başlatılan takip, büyük çaplı bir yakalamayla noktalandı.

Bölgede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine harekete geçen Alanya Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan takiplerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.T., K.A.D. ve H.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Operasyon sırasında evde detaylı arama gerçekleştirildi.

75 BİN KULLANIMLIK UYUŞTURUCU

Aramalarda, piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen ve yaklaşık 75 bin kullanımlık A4 sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, bölge genelinde ciddi bir dağıtım ağına işaret edebileceği değerlendiriliyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanan 3 kişi, Alanya L Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu’na gönderildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, Alanya genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Özellikle Mahmutlar gibi yoğun nüfuslu bölgelerde denetimlerin artırıldığı öğrenildi.

Gerçekleştirilen operasyon, hem bölge güvenliği hem de gençlerin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.