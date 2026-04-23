​SİYASİ KURMAYLARDAN VEFA ÇIKARMASI

​Merhum Alper Arıkan’ın aziz hatırasını yad etmek amacıyla düzenlenen mevlit programı, siyaset dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Anma törenine; Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hüseyin Ergen, Antalya İl Başkanı Gencay Ağyurt, Antalya İl Teşkilat Başkanı Yusuf Çakıroğlu, Antalya İl Sekreteri Yıldırım Öztürk, Antalya İl Başkan Yardımcısı Ali Çolak ve önceki dönem İYİ Parti Kadınlardan Sorumlu İl Başkanı Aysel Damatoğlu katılarak Arıkan ailesinin acısına ortak oldular.

​KABRİ BAŞINDA DUYGUSAL ANMA

​Programın en duygusal anları ise merhumun kabri başında yaşandı. Parti heyeti, Alper Arıkan’ın mezarını ziyaret ederek dualar okudu. Duaların ardından bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, Arıkan’ın partiye olan emeklerinin asla unutulmayacağını vurguladı.

​Ertugan, merhumun babası Hayri Arıkan ve kardeşi Çağrı Arıkan nezdinde tüm aile üyelerine taziyelerini yineleyerek, "Dava arkadaşımız Alper Arıkan’ın mekânı cennet, makamı ali olsun. Zafer Partisi ailesi olarak her zaman Arıkan ailesinin yanındayız" dedi.

​​Yoğun bir katılımla gerçekleşen 40. gün mevlidi, okunan duaların ardından sona erdi. Sevenleri ve siyasi yol arkadaşlarının yoğun ilgi gösterdiği anma programı, Alper Arıkan’a duyulan sevgi ve vefanın bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.