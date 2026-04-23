​KÜÇÜKBAŞ 22 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

​Alanya’nın köklü işletmecilerinden Çobanoğlu Besi ve Kasap sahibi Akif Çobanoğlu, piyasadaki son durumu çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Geçen yıl 12 bin lira olan küçükbaş kurbanlıkların bu yıl 22 bin liradan başladığını belirten Çobanoğlu, fiyatların neredeyse ikiye katlandığını vurguladı. Küçükbaş hayvanlarda 18-19 kilo civarında et çıktığını ifade eden Çobanoğlu, yem, saman, personel, bakım ve enerji maliyetlerindeki devasa artışın fiyatlara doğrudan yansıdığını söyledi.

​BİR MAAŞ BİR HİSSEYE YETMİYOR

​Piyasadaki bu tablo, özellikle 28 bin 75 lira olan net asgari ücretle geçinenler ve 20 bin lira seviyesindeki en düşük emekli aylığı alanlar için kapıları tamamen kapatıyor. Büyükbaş hisse fiyatlarının 35-40 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıktığı Alanya’da, bir asgari ücretli tüm maaşını verse dahi bir büyükbaş hissesine ortak olamıyor. En düşük emekli maaşı alan bir vatandaşın ise bir hisse alabilmesi için tam iki aylık maaşını kuruşu kuruşuna biriktirmesi gerekiyor.

​BAYRAM İKRAMİYESİ HİSSENİN KIYISINDAN BİLE GEÇEMİYOR

​Emeklilerin dört gözle beklediği 4 bin liralık bayram ikramiyesi ise bu yıl kurbanlık fiyatları karşısında adeta eriyip bitti. Rakamlar arasındaki uçurum o kadar büyük ki, ancak 10 emeklinin bir araya gelip ikramiyelerini birleştirmesi durumunda alt sınır olan 40 bin liralık bir büyükbaş hissesine girilebiliyor. Tek bir emekli ikramiyesinin küçükbaşın beşte birine, büyükbaş hissesinin ise onda birine ancak yettiği bu ekonomik tablo, dar gelirlinin bayramını kara bir tabloya dönüştürüyor.