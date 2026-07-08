Yerli ve yabancı turistlerin yaz boyunca yoğun ilgi gösterdiği Club Summer Garden, bu kez rap müziğin sevilen ismi Lvbel C5'i ağırlayacak. Son dönemde yayımladığı hit parçalarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı sanatçı, enerjik sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla Alanya'da unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Binlerce müziksever aynı gecede buluşacak

Konser gecesinde Club Summer Garden'ın tamamen dolması beklenirken, organizasyona sadece Alanya'dan değil Antalya'nın farklı ilçeleri ile çevre illerden de yoğun katılım olması öngörülüyor. Eğlence tutkunları, Lvbel C5'in en sevilen parçalarını hep bir ağızdan söyleme fırsatı bulacak.

Yaz sezonunun en iddialı konserlerinden biri

Her yaz dünyaca ünlü DJ'leri ve Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını sahnesinde ağırlayan Club Summer Garden, 2026 sezonunda da iddialı organizasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Lvbel C5 konserinin de sezonun en çok konuşulan etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Işık ve ses şovlarıyla unutulmaz gece

Konser boyunca özel sahne tasarımı, gelişmiş ses sistemi, görsel efektler ve ışık şovlarıyla ziyaretçilere görsel bir şölen sunulacak. Rap müziğin ritmiyle birleşecek etkileyici atmosferin, geceyi katılımcılar için unutulmaz hale getirmesi hedefleniyor.

Rezervasyonlar sürüyor

Organizasyon için rezervasyonların devam ettiği belirtilirken, yoğun ilgi nedeniyle erken rezervasyon yapılması tavsiye ediliyor. Yaz gecesine damga vurması beklenen etkinlikte eğlencenin sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi planlanıyor.

Club Summer Garden, yaz boyunca düzenleyeceği konser ve özel etkinliklerle Alanya'nın eğlence hayatına yön vermeyi sürdürürken, Lvbel C5 konseri de sezonun en çok beklenen organizasyonları arasında gösteriliyor. (Mehmet TUNÇ)