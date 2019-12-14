Klassika-M’den özel ziyaret

ÖZEL Klassika-M Uluslararası Alanya Okulları, Alanya Özel Eğitim Anaokulu’nu ziyaret ettiler. 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, Klassika-M öğrencileri özel öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye ettiler. Öğrencilere ziyaretleri sırasında Özel Klassika-M Uluslararası Lise Müdürü Victoria Ryumına ve Özel Klassika-M Uluslararası İlkokul Müdürü Gülay Abay da eşlik etti. Okul aile birliği tarafından düzenlenen organizasyonun hakkında bilgi veren Özel Klassika-M Uluslararası Alanya Okulları öğrencisi Naila Berestovskaıa, organizasyonun öğrenci, veli ve okul yönetimi işbirliği ile gerçekleştirildiğini söyledi.