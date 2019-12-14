 Beko Sabaş’ta yerli üretim anlatıldı 

BEKO Alanya Ana Bayii Sabaş, Yerli Malı Haftası’nda Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu öğrencilerini mağazalarında ağırladı. Türkiye’de üretilip dünyaya açılan yerli markalar Beko ve Kelebek Mobilya'nın ülkeye kattığı değeri gelecek nesillere aktaran mağaza yöneticileri, yerli üretimin önemine vurgu yaptılar. Mağazayı gezerek marka ve ürünler hakkında bilgi alan öğrencilere üzerinde Türk bayrağı logosu bulunan balonlar verildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu öğrencileri ziyaretin ardından Beko’yu resmetti.