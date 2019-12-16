Alanya'ya TOKİ müjdesi
Müjdeli haberi Ak Parti İlçe Başkanı Başkan Toklu duyurdu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Alanya’ya 250 yeni konut yapıyor
ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya’ya TOKİ müjdesini verdi. Başkan Toklu, Alanya’ya dar gelirli aileler için yeni yapılacak TOKİ projesinde 250 konut bulunacağını belirterek, TOKİ’nin yer belirlemek için çalışmalara başladığını söyledi. TOKİ tarafından Alanya’da ilk kez yapılacak projeye başvurular ise 16 Aralık 2019 ile 15 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. Projeye göre, Alanya’ya 175 tane 2+1 ve 75 tane 3+1 konut yapılacak. Başvuru koşullarına ise TOKİ’nin internet sitesinden bakılabilecek.
‘DAR GELİRLİ AİLELERE MÜJDE’
Başkan Toklu, TOKİ projesinin Alanya’ya hayırlı olmasını dileyerek, “Alanya’da uzun süredir beklenen TOKİ projesi için yer arama çalışmaları başladı. Önümüzdeki günlerde talepler toplanarak çalışmalara hızlı bir şekilde başlanacak. Alanya’da yaşayan dar gelirli aileler adına da oldukça sevinçli bir haber oldu. Tüm bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Projeye verdiği desteklerden ötürü Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve bölge milletvekillerimize teşekkür ederim” diye konuştu.
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