Alanya’da okul kantinleri denetlendi, 15 işletmeciye ceza kesildi 

EKİPLER, kantinlerde öğrenciyi meşgul edecek zararlı oyuncak ve malzemelerin satılmaması, abur-cubur diye tabir edilen enerjisi yüksek, şekerleme türü ve gazlı içeceklerin satışının yapılmaması ile ilgili kantin işletmecilerine uyarılarını yinelerken, uyarıyı dikkate almayan 15 kantin işletmesine cezai ve idari yaptırım uygulandı.

‘KANTİNCİLER PARA DEĞİL ÇOCUK SAĞLIĞINA ÖNEM VERMELİ’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de konuya ilişkin olarak, “Öğrencilerimiz günün büyük bölümünü okulda geçirmekteler. Bazı gıdalar diyabet, obezite ve farklı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu yüzden kantin denetimlerimize ağırlık veriyoruz. Bundan sonraki denetimlerimizde de zararlı oyuncak ve gıdalarla ilgili müsamahamızın olmayacağını tüm kantin işletmecilerimize belirtmek isterim. Kantincilerin işin ticari yönünden çok öğrencilerimizin sağlığını düşünmelerini istiyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz her yıl özel ve resmi okulların kantin ve yemekhanelerini denetlenmekte, işleten ve çalışan herkesi her yıl eğitime tabi tutulmaktadır. Kantinlerde hijyen eğitimi almayan personeller bulunduğu zaman cezai müeyyide uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.