Alanya’da kış mesaisi devam ediyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hizmet Birimi’ne Kırsal Alan ekipleri, kırsal mahallelerdeki kış mesaisine aralıksız devam ediyor. Mahalle yollarının bozulan kısımlarında bakım onarım ve yama çalışmaları bir yandan sürerken, diğer yandan yağışların yolu bozmaması için açılan şarampollerde ekipler tarafından temizleniyor.

BIÇAKÇI VE ÜZÜMLÜ’DE ŞARAMPOL TEMİZLİĞİ

Kırsal alan ekipleri, Dim Vadisi’nde bulunan Bıçakçı ve Üzümlü Mahalleleri’nin grup yolunda bakım ve şarampol temizliği yaptı. Greyder ile şarampollerde bulunan çalı grupları, taş ve toprağı temizledi. Temizlik ile birlikte yağışların bozmasının önüne geçilirken, sürücülerde daha rahat araçlarıyla seyredebilecek.