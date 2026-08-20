Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verileri, Alanya kruvaziyer turizminde 2026 yılının ilk 7 ayında gemi sayısı ile yolcu sayısının farklı yönde hareket ettiğini gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde Alanya Limanı’na 5 kruvaziyer gemisi uğrarken toplam yolcu sayısı 6 bin 734 oldu. Geçen yılın aynı döneminde 6 gemiyle 6 bin 646 yolcu taşınmıştı.

GEMİ SAYISI AZALDI, YOLCU SAYISI ARTTI

Bir yıllık karşılaştırmada Alanya’ya uğrayan kruvaziyer gemisi sayısı 6’dan 5’e gerileyerek yüzde 16,7 azaldı. Buna karşılık toplam yolcu sayısı 88 kişi artarak 6 bin 734’e yükseldi. Artış oranı yaklaşık yüzde 1,3 olarak hesaplandı. Bu tablo, yalnızca gemi sayısına bakılarak kruvaziyer hareketliliğinin ölçülemeyeceğini de gösteriyor; gemilerin yolcu kapasitesi ve doluluk düzeyi toplam yolcu trafiğini doğrudan etkileyebiliyor.

ALANYA’DA AĞIRLIK TRANSİT YOLCUDA

2026’nın ilk 7 ayında Alanya’daki 6 bin 734 kruvaziyer yolcusunun 6 bin 705’ini transit yolcular oluşturdu. Limana başlangıç noktası kapsamında 21 yolcu gelirken 8 yolcu Alanya’dan ayrıldı. Geçen yıl aynı dönemde transit yolcu sayısı 6 bin 627 seviyesindeydi. Böylece transit yolcu sayısı 78 kişi, yaklaşık yüzde 1,2 arttı.

Transit yolcu ağırlığı, Alanya’nın mevcut kruvaziyer trafiğinde ağırlıklı olarak gemilerin rota üzerindeki uğrak noktalarından biri olarak kullanıldığını ortaya koyuyor. Kruvaziyer sisteminde transit liman ile yolculuğun başladığı veya sona erdiği liman arasında ekonomik etki bakımından önemli bir fark bulunuyor. Transit yolcular kentte sınırlı süre geçirirken, yolculuğun başlangıç ve bitiş noktası olan limanlarda konaklama, transfer, bagaj, yeme-içme ve diğer turizm hizmetlerinin kullanım alanı genişleyebiliyor.

ANTALYA’DA YOLCU SAYISI YAKLAŞIK ÜÇ KATINA ÇIKTI

Antalya Limanı’nın aynı dönemdeki verileri ise Alanya’dan farklı bir seyir izledi. 2025 Ocak-Temmuz döneminde 5 kruvaziyer gemisiyle 7 bin 77 yolcuya hizmet veren Antalya’da, 2026’nın aynı döneminde gemi sayısı 8’e, yolcu sayısı 19 bin 378’e yükseldi. Gemi sayısındaki artış yüzde 60 olurken yolcu trafiği yaklaşık yüzde 174 arttı. Bir yıldaki fark 12 bin 301 yolcuya ulaştı.

Antalya’da 2026’nın ilk 7 ayında 6 bin 352 gelen, 6 bin 537 giden ve 6 bin 489 transit yolcu kayda geçti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakamlar sırasıyla 2 bin 415, 2 bin 864 ve bin 798’di. Alanya ile Antalya arasındaki dağılım, aynı turizm bölgesi içinde yer alan limanların kruvaziyer pazarında farklı işlevler üstlenebildiğini gösteriyor.

KRUVAZİYER LİMANLARINDA HANGİ HİZMETLER GEREKİYOR?

Kruvaziyer turizmi yalnızca geminin limana yanaşmasından oluşmuyor. Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamında kruvaziyer limanlarında güvenli yolcu indirme ve bindirme alanı, yolcu salonu, bagaj ve güvenlik kontrol birimleri, tur otobüsleri için park alanı, taksi hizmeti, bekleme alanları ve ilk yardım gibi altyapıların bulunması gerekiyor. Limanın kent içi ulaşım bağlantıları ve toplu taşımaya erişimi de düzenlemede yer alan unsurlar arasında bulunuyor.

ALANYA İÇİN ASIL MESELE UĞRAK SAYISINI ARTIRMAK

Kruvaziyer şirketlerinin rota planlamasında liman altyapısının yanı sıra geminin güvenli biçimde yanaşabilmesi, operasyon süresi, kara turlarının organizasyonu, ulaşım bağlantıları ve destinasyonda yolcuya sunulan seçenekler birlikte önem taşıyor. Alanya açısından kruvaziyer turizminin büyümesi, daha fazla geminin Akdeniz rotalarında kenti düzenli uğrak noktası olarak programına almasına bağlı. Transit yolcuların limanda geçirdiği sürenin kent merkezindeki ticaret, yeme-içme, ulaşım ve turistik noktalara ekonomik hareket olarak yansıması da destinasyon yönetiminin önemli başlıklarından biri.

TÜRKİYE 2025’TE 2 MİLYON YOLCU SINIRINI AŞMIŞTI

Türkiye’nin kruvaziyer pazarı son yıllarda yeniden büyüme sürecine girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kayıtlarına göre 2025’in tamamında Türkiye limanlarına bin 375 kruvaziyer gemisi uğradı ve 2 milyon 138 bin 136 yolcuya ulaşıldı. Böylece Türkiye, 2013 yılından sonra ilk kez yıllık kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesini geçti. 2025’te Kuşadası 617 gemiyle ülkenin en fazla kruvaziyer uğrağı alan limanı olurken İstanbul ve Bodrum onu izledi.

2026’DA GEMİ SAYISI DÜŞERKEN YOLCU TRAFİĞİ KORUNDU

2026 Ocak-Temmuz döneminde Türkiye limanlarına toplam 656 kruvaziyer gemisi uğradı ve 1 milyon 70 bin 481 yolcu taşındı. Geçen yıl aynı dönemde 675 gemiyle 1 milyon 58 bin 752 yolcu kaydedilmişti. Böylece gemi sayısı yaklaşık yüzde 2,8 azalırken yolcu sayısı yaklaşık yüzde 1,1 yükseldi. Alanya’daki tablo da Türkiye genelindeki eğilimle benzerlik gösterdi: daha az gemiye rağmen taşınan yolcu sayısı geçen yılın üzerinde kaldı.

KRİTİK NOKTA GEMİDEN İNEN YOLCUNUN KENTLE BULUŞMASI

Kruvaziyer turizminde limana gelen yolcu sayısının yerel ekonomiye etkisi, yolcunun kentte geçirdiği süre ve yaptığı harcamayla yakından bağlantılı. Bu nedenle Alanya açısından yalnızca gemi ve yolcu sayısının yükselmesi değil, limana inen ziyaretçinin kent merkezi, tarihi alanlar, alışveriş noktaları ve turizm işletmeleriyle kolay biçimde buluşabilmesi de önem taşıyor. Düzenli kruvaziyer rotalarının artırılması, liman-kent ulaşımının kolaylaştırılması ve destinasyonun kruvaziyer şirketlerinin programlarında daha güçlü yer bulması, yolcu trafiğinin yerel ekonomiye daha fazla yansımasını sağlayabilecek temel alanlar arasında bulunuyor.