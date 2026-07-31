KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna yönelik 1 operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden biri hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, bir kişi tutuklandı. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında gerçekleştirilen 2 ayrı olayda ise 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 tabanca, 1 uzun namlulu silah ile 183 fişek ele geçirildi. Nitelikli yağma suçuna ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanırken, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçundan işlem yapılan 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Tütün Mamulleri, Alkollü İçki ve Emtia) suçuna yönelik Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde gerçekleştirilen 14 operasyonda 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 36 bin adet makaron, 3 bin 635 paket kaçak sigara, 480 elektronik sigara, 265 kilogram tütün ile 12 cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Antalya'da kaçakçılığa darbe: Silah, sigara ve tütün ele geçirildi
Antalya Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, kaçak ürünler ile silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
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