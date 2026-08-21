Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos 2026

Cumartesi günü Antalya genelindeki 13 ilçede planlı elektrik kesintisine gidilecek. Bakım, yatırım, deplase ve yük dengelemesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, sabah saatlerinde başlayarak gün boyu farklı periyotlarla devam edecek.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya'nın yoğun nüfuslu bölgelerinde gün içinde farklı saat dilimlerinde enerji kesintileri yaşanacak. AEDAŞ verilerine göre, Oba Mahallesi'nde (Hacı Kadıroğlu, 56. ve 58. Sokaklar) 09.00 ile 14.00 saatleri arasında bakım çalışması yürütülecek. Tosmur, Çamlıca ve Çıplaklı mahallelerindeki yatırım çalışmaları sebebiyle 09.00'dan 16.00'ya kadar elektrik verilemeyecek. Ayrıca Okurcalar'da 09.30-16.30, Demirtaş, Kargıcak, Seki ve İshaklı bölgelerinde ise 13.00 ile 18.00 saatleri arasında iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek enerji akışı durdurulacak.

DİĞER İLÇELERDEKİ KESİNTİ PROGRAMI NASIL OLACAK?

Çalışmalar yalnızca Alanya ile sınırlı kalmayıp Kepez, Manavgat ve Demre gibi ilçeleri de kapsayacak. Kepez'in Gaziler ve Altıayak mahallelerinde 09.00-12.00 saatleri arasında yatırım faaliyeti yürütülürken, Manavgat'ın Boztepe ve Karakaya bölgelerinde 09.30-16.30 arası kesinti uygulanacak. Beymelek, Alakent ve Yaylakaya gibi bölgeleri de içine alan geniş çaplı planlamada, mahallelerin altyapı ihtiyaçlarına göre 2 ila 7 saat arasında değişen kesintiler planlandı.

VATANDAŞLAR KESİNTİYE KARŞI HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintileri, soğutma sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle gıda güvenliğini ve günlük yaşamı doğrudan etkileyebiliyor. AEDAŞ'ın planlı kesinti duyurusu doğrultusunda, vatandaşların elektronik cihazlarını korumak adına şebeke dalgalanmalarına karşı fişleri prizden çekmeleri ve buzdolabı kapaklarını zorunlu olmadıkça açmamaları tavsiye ediliyor. Ayrıca jeneratör kullanan işletmelerin yakıt kontrollerini önceden yapmaları, ticari faaliyetlerde yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.