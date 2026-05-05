Yıllardır hem görüntü kirliliği hem de güvenlik riski oluşturduğu yönünde eleştirilen yapı için ilk kepçeler sahaya girdi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kullanım dışı kalan bina, zamanla madde bağımlıları ve hırsızların uğrak noktası haline gelmişti. Bölge halkının sık sık şikâyet ettiği yapı için başlatılan yıkım süreciyle önemli bir sorun çözüme kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yıkım bedelini belirlemesinin ardından Antalya İl Sağlık Müdürlüğü süreci doğrudan temin usulüyle tamamlamıştı. İhalesi kısa süre önce yapılan projede yüklenici firma sahaya inerek çalışmalara start verdi.

ANA YIKIM SÜRECİNE GEÇİLDİ

Yıkım öncesinde bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk etapta iç kısımdaki söküm işlemleri başlamıştı. Kapı, pencere ve metal aksamların kaldırılmasının ardından iş makineleriyle ana yıkım sürecine geçti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

‘EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan Alanya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Bahadır Sönmez, “2018 yılında yeni hastanenin açılmasıyla devre dışı kalan Eski Alanya Devlet Hastanesi ile ilgili göreve geldiğimden beri ilgileniyorum. Tadilat ve yeniden yapım oranı yüzde 80’leri geçtiği ve deprem dayanıklılık raporu uygunsuz geldiği için yıkım kararını aldık. 1 Mayıs itibari ile de yıkımı başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR