ÖZCAN yaptığı açıklamada, yangın yönetmeliği kapsamında alınan tedbirlerin sektör tarafından desteklendiğini ifade etti. Ancak uygulama sürecinde yaşanan yoğunluk, üretim ve montaj kapasitesindeki sınırlamalar ile tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların özellikle kapı yenileme süreçlerinde bazı işletmeleri zorladığını dile getirdi. Bu nedenle, süreci iyi niyetle tamamlamaya çalışan otelcilerin gecikmeler yaşayabildiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, mühürleme işlemlerine 31 Mayıs’a kadar ara verilmesinin sektör açısından önemli bir rahatlama sağladığını belirten Özcan, bu sürenin eksikliklerin giderilmesi ve işletmelerin sezona eksiksiz hazırlanması için kritik bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Alanya’daki turizm işletmelerinin büyük çoğunluğunun sezona hazır olduğunu ifade eden Özcan, kapı yenileme sürecini henüz tamamlayamayan işletme sayısının oldukça sınırlı olduğunu ve bu gecikmelerin büyük ölçüde tedarik kaynaklı olduğunu söyledi. Otelcilerin sorumluluk bilinciyle hareket ettiğinin altını çizdi. Turizm sektörünün geçmişte birçok krizi başarıyla yönettiğini hatırlatan Özcan, bu sürecin de kamu otoriteleriyle iş birliği içinde, sağduyulu ve çözüm odaklı bir yaklaşımla en az hasarla atlatılacağına inandığını belirtti. Özcan ayrıca, Alanya’nın güçlü turizm altyapısı, deneyimli insan kaynağı ve yüksek hizmet kalitesiyle misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti. Açıklamasının sonunda ise Özcan, “Hiçbir ticari kaygı, misafirlerimizin can güvenliğinin önüne geçemez. Bu doğrultuda atılan her adımı desteklemeye ve sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. (Şerife ÇOBAN)

