ALANYA’DA Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla başlatılan “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” devam ediyor.

Alanya Kaymakamlığı başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde 2026 yılının şubat ayında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri deyim ve atasözü resimleme çalışması yaptı. Seçici kurul; Alanya Güzel Sanatlar Lisesi’nden Zümer Erdem, Alanya Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi’nden Azra Gökçe, Atatürk İlkokulu’ndan Merve Nisa Sezer, Ayşe Melahat Erkin Ortaokulu’ndan Ilıas Azzouzı, Demirtaş İlkokulu’ndan Ali Ateş Tuncer, Hayate Hanım İlkokulu’ndan Deniz Mut, Hayate Hanım Ortaokulu’ndan Sofia Mumber, Jülide Akça İlkokulu’ndan Hifa Nur Uşakpınar, Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan Yavuz Selim Saka, Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu’ndan Milana Taşpınar, Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu’ndan Ümmügülsüm Çelik, Oba Anadolu Lisesi’nden Safiye Aydoğdu, Özel Alanya Yedi Bilim Ortaokulu’ndan Poyraz Yılmazer, Sami Bekar İlkokulu’ndan Cihan Yeşil ve Yeşilöz Ortaokulu’ndan Ecrin Fatma’ya ait eserleri yayınlanmaya değer buldu. (Haber MERKEZİ)

