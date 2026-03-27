Alanya’da şehit Polis Özel Harekât mensubu Coşkun Nazilli, şehadetinin 10. yılında dualarla anılacak. Cuma namazı sonrası program ve hayır yemeği yapılacak.

10 YIL SONRA YİNE AYNI YERDE

Alanya’da şehit anma programı kapsamında, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) İlçe Başkanlığı tarafından anlamlı bir organizasyon düzenleniyor. 27 Mart 2016’da Mardin’in Nusaybin ilçesinde hain saldırı sonucu şehit düşen Polis Özel Harekât (PÖH) mensubu Coşkun Nazilli, şehadetinin 10. yıl dönümünde anılacak.

PROGRAM CUMA NAMAZI SONRASI

27 Mart günü cuma namazının ardından gerçekleştirilecek program, Alanya Garnizon Şehitliği’nde yapılacak. Anma töreninde Kur’an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve şehitler için saygı duruşunda bulunulacak.

Sonrasında ise katılımcılara hayır yemeği ikram edilecek. Programa şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

ALANYA’DA ŞEHİT ANMA PROGRAMI DETAYLARI

Alanya şehit anma programı ne zaman, nerede yapılacak? sorusunu merak edenler için detaylar şöyle:

- Tarih: 27 Mart 2026

- Saat: Cuma namazı sonrası

- Yer: Alanya Garnizon Şehitliği

- Program: Dua, anma töreni ve hayır yemeği

Etkinlik, tüm vatandaşlara açık olarak gerçekleştirilecek.