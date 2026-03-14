Turizm başkenti Alanya, uzayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle büyük bir insan sirkülasyonuna hazırlanıyor. Kentin giriş kapısı konumundaki otogarda benzeri görülmemiş bir hareketlilik dalgası beklenirken, ulaşımdaki kilitlenme riskine karşı kritik bir adım atıldı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 14 Mart itibarıyla tam 12 bin ek otobüs biletinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu hamle, tatil planı yapan binlerce Alanya yolcusu için nefes aldıracak bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

ALANYA HATTI KİLİTLENİYOR

Tatilin uzamasıyla birlikte gözler memleketine dönmek veya sahil şeridinde dinlenmek isteyenlerin akın edeceği Antalya ve Alanya güzergahlarına çevrildi. Özellikle büyükşehirlerden Alanya'ya yönelik bilet taleplerindeki ani patlama gişelerde baskı yaratırken, sektör temsilcileri seferber oldu. TOF Başkanı Yıldırım'ın paylaştığı verilere göre, bu dev tatil periyodunda ülke çapında ek seferlerin de desteğiyle yaklaşık 8 milyon kişinin karayoluyla taşınması hedefleniyor.

GÜNLÜK SEFER SAYISI 27 BİNE FIRLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, artan talep karşısında yaşanabilecek olası krizleri önlemek adına B2 ve D2 belgeli araçların da şehirler arası ulaşım ağına katılmasına yeşil ışık yaktı. Ülke genelinde faaliyet gösteren 343 otobüs şirketine ait yaklaşık 8 bin araçlık dev filoya esneklik sağlandı. Normal şartlarda günde 22 bin olan sefer sayısının, bu resmi izinler ve ek takviyelerle birlikte bayram döneminde 27 bine kadar tırmanacağı kesinleşti.

ÖLÜMCÜL RİSKLERE KARŞI KRİTİK UYARI

Milyonların yollara döküleceği bu yoğun trafik sürecinde güvenlik de en çok vurgulanan konuların başında geliyor. Yıldırım, yollardaki yoğunluğa dikkat çekerek direksiyon başındaki sürücüleri yorgunluk ve uykusuzluk konusunda kesin bir dille uyardı. Yolcu koltuğunda oturan vatandaşlar için de hayati hatırlatma gecikmedi: Otobüs içinde emniyet kemeri bağlamak sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda yaşama tutunmanın en temel şartı. Devreye giren bu devasa ulaşım operasyonuyla, Alanya'ya yapılacak yolculukların çileye dönüşmeden güvenle tamamlanması öngörülüyor.