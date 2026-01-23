ALANYA, 2025’in sonbaharından 2026’nın ilk ışıklarına kadar adeta bir yerel seçim provası yaşadı. Oda seçimleri, sadece meslek gruplarının temsilcilerini belirlemekle kalmadı; şehrin siyasi röntgenini çekti, güç dengelerini tarttı ve hem yönetenlere hem de aday olanlara çok net mesajlar verdi.

​Seçim sonuçlarına baktığımızda, Alanya esnafının büyük oranda "mevcut yönetimle devam" dediğini görüyoruz. Yönetmek her zaman avantajlıdır. Seçmen; elindeki gücü ve kurulu düzeni kaybetmeyi çoğu zaman bir risk olarak algılar. Ancak sandıktan çıkan o "kıl payı" sonuçlar, kazanan başkanlar için bir zafer kutlamasından ziyade, bir "son uyarı" niteliğindedir.

​Muhalif adayların aldığı yüksek oylar gösteriyor ki esnaf, "İşini iyi yap, değişim çok yakın," diyor.

Bu tablo, önümüzdeki dönemde yönetimlerin çalışma azmine bir doping olmalı.

Çünkü eylem söylemin önüne geçse de yetersiz kalan her icraat, bir sonraki seçimde söylemi devleştirir.

​Resmî olarak partiler üstü görünse de oda seçimlerinin kulislerinde siyasi partilerin "dar alanda kısa paslaşmalarına" hepimiz şahit olduk. Alanya'da siyaset ve ticaret öylesine iç içe geçmiş durumdaki birini diğerinden ayırmak imkânsız. Partiler açıkça renk vermese de saha her şeyi anlattı. Şimdi bu sayfa kapandı, toz duman dağıldı. Peki, sırada ne var?

​Ankara kulislerinde, anketlerde ya da saha istihbaratlarında ne konuşulursa konuşulsun; sokağın ve sandığın nabzı her zaman mutfaktaki tencereyle ölçülür. Bir ülkede erken seçim ayak seslerini duymak istiyorsanız; anketçilere değil, emekli maaşlarına, asgari ücretin alım gücüne ve memur zamlarına bakmalısınız.

​ Ş u anki tabloda, enflasyonun baskısı ve alım gücündeki daralma devam ederken 2026 yılı içerisinde ani bir seçim kararı beklemek çok gerçekçi görünmüyor. Ne zaman ki enflasyon dizginlenir ve maaşlarda "okkalı" artışlar yapılır, işte o gün sandık ufukta belirdi demektir.

​Oda seçimlerinin yarattığı o yüksek tansiyonlu günler yerini daha sakin ancak daha derin sorunların tartışıldığı bir döneme bırakıyor. Alanya esnafı şimdi gözünü yeni turizm sezonuna dikti: Her sene olduğu gibi bu sene de umutlar taze.

​ İ nşaat ve emlak sektöründe yabancıya satış kısıtlamaları ve düşen talep hâlâ masada.

​Artık siyasetin dili makro söylemlerden ziyade, esnafın ödeyemediği kirası ve vatandaşın pazar filesi üzerinden dönecek.

​Sonuç olarak; Alanya’da oda seçimleri bize gösterdi ki halk, değişimden korkmuyor ama istikrarı da elinin tersiyle itmiyor.

Kazanan başkanlara yeni dönemde başarılar dilerken hatırlatmakta fayda var: Bu zaferler birer çek değil, vadesi dolmak üzere olan birer kredi notudur.

Esen kalın...