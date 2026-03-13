Ortadoğu'yu saran savaş çemberi her geçen gün daralırken, gece saatlerinde Adana'dan gelen haberler Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İncirlik Üssü çevresinde saat 03.25 sularında yankılanan siren sesleri ve ardından gökyüzünde duyulan şiddetli bir patlama, büyük paniğe yol açtı. Sosyal medyaya düşen teyitsiz görüntülerde, havada hızla ilerleyen şüpheli bir cismin imha edildiği öne sürüldü.

BÖLGESEL GERİLİM ALANYA'NIN DA YAKIN MERCEĞİNDE

Krizin boyut atlaması tehlikesi, turizmin kalbi Alanya'da da dikkatle takip ediliyor. Yabancı ziyaretçilerin ve yerel ekonominin jeopolitik gerilimlerden doğrudan etkilenebildiği ilçede, komşu bölgelerdeki bu tür güvenlik alarmı iddiaları hem vatandaşların hem de turizm sektörü temsilcilerinin gündemine oturmuş durumda. Olası bir bölgesel çatışma riskinin yaratacağı dalgalanmalar endişe yaratıyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ Mİ DEVREYE GİRDİ?

Telegram ve X (Twitter) gibi platformlarda gece yarısı hızla yayılan videolarda, karanlığı aydınlatan ışıklı bir cismin parçalanarak infilak ettiği görülüyor. Binlerce kullanıcı, İncirlik Üssü'nü hedef alan olası bir füze saldırısının, üsteki gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından havada bertaraf edildiğini savundu. Ancak, infial yaratan bu videoların gerçekten Adana'ya ait olup olmadığı ve vurulan cismin ne olduğu bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanabilmiş değil.

GÖZLER RESMİ KURUMLARDA

Milyonlarca vatandaş "Ne oluyor?" sorusuna yanıt ararken, iddiaların üzerinden saatler geçmesine rağmen Adana Valiliği, İçişleri Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı (MSB) cephesinden olayı doğrulayan veya yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi. Kısa süre önce bölgedeki füze tehditlerine karşı Malatya'daki hava savunma sistemlerinin aktif edildiği ve NATO entegre sistemlerinin devrede olduğu açıklanmıştı. Adana'da gece yarısı yaşanan bu son hareketliliğin söz konusu gerilimin yeni bir parçası olup olmadığı merakla bekleniyor.