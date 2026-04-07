ALANYA Belediyesi koordinesinde Damlataş ve Atatürk Caddesi’nde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri ve yüklenici firmalar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yol düzenleme, altyapı yenileme ve çevre düzenlemeleri yapılırken, özellikle Damlataş bölgesinde çalışmaların yavaş ilerlemesi tepkilere neden oldu.

TURİZM SEZONU BAŞLADI, SORUNLAR BÜYÜDÜ

Nisan ayının gelmesiyle birlikte Alanya’da turizm sezonu hareketlenmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Damlataş bölgesinde devam eden çalışmalar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar ve turistler özellikle sahil, restoran ve kafelere ulaşımda sıkıntılar yaşıyor.

'TURİSTLER ÇAMUR İÇİNDE YÜRÜYOR'

Damlataş bölgesinde bugün herhangi bir çalışma yapılmadığının gözlemlendiğini belirten esnaf, turistlerin Damlataş sahiline ulaşabilmek için çamurlu yollardan geçmek zorunda kaldığını ifade etti. Bu durumun hem kentin imajına zarar verdiğini hem de işletmeleri olumsuz etkilediğini dile getirdiler.

ESNAFTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Damlataş esnafı, çalışmaların bir an önce hızlandırılarak tamamlanmasını istedi. Özellikle turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yaşanan aksaklıkların kabul edilemez olduğunu belirten esnaf, “Alanya’nın en önemli turizm noktalarından birinde bu görüntüler yakışmıyor. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu. (Şerife ÇOBAN)