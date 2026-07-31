ALANYA'NIN en köklü organizasyonlarından biri olan 20. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Festivalde yağlı güreş heyecanının yanı sıra konserler, spor müsabakaları, çocuk etkinlikleri, kültürel gösteriler ve birbirinden renkli aktiviteler ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin en büyük heyecanı ise 2 Ağustos Pazar (yarın) günü yapılacak başpehlivanlık güreşleri olacak. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş, Kırkpınar'ın ikinci ve üçüncüsüyle birlikte er meydanına çıkacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek çok sayıda başpehlivan da Gökbel'de altın kemer mücadelesi verecek.

DÖRT GÜN BOYUNCA DOLU DOLU PROGRAM

Önceki gün at binme ve okçuluk etkinlikleri, bisiklet eğitim alanı ve Keykubat Göç ve Kervan Yolları Sergisi ile başlayan festivalde dün gündüz çocuk atölyeleri, futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi. Akşam saatlerinde ise yerel sanatçılar Fatih Gürpınar, Ateş Ali, Emre Yıldırım’ın yanı sıra Uğur Önür sahne aldı. 1 Ağustos Cumartesi (bugün) günü spor müsabakaları, off-road gösterileri, pump track bisiklet şovu, zeybek gösterisi ve akşam gerçekleştirilecek Ümit Besen ile Pamela konseri festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Festivalin final günü olan 2 Ağustos Pazar günü ise bisiklet turu, çocuk etkinlikleri, tiyatro gösterileri devam ederken, ülkenin başpehlivanları ile yüzlerce güreşçi Gökbel er meydanında kol bağlayacak ve şampiyonluk mücadelesi verecek.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Gökbel'in yalnızca bir festival olmadığını, Alanya'nın kültürel mirasını ve ata sporunu yaşatan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, “Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, Alanya'nın birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu yıl da ata sporumuzun en önemli isimlerini Gökbel Er Meydanı'nda ağırlayacağız. Kırkpınar'ın son başpehlivanı Erkan Taş'ın yanı sıra Kırkpınar'ın dereceye giren pehlivanları ve birbirinden değerli başpehlivanlarımız Alanya'mızda güreş tutacak. Dört gün boyunca konserlerden spor müsabakalarına, çocuk etkinliklerinden kültürel gösterilere kadar her yaştan vatandaşımıza hitap eden dolu dolu bir program hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Gökbel Yaylası'nın eşsiz doğasında bu büyük coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi