Federasyonun kuruluş genel kurulu, 31 Temmuz 2026 tarihinde Hotel 86 By Katipoğlu ev sahipliğinde ve Özak İnsan Kaynakları şirketinin katkılarıyla İzmir'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı turizm destinasyonlarından gelen delegelerin katılımıyla yapılan genel kurulda, federasyonun yönetim, denetim ve diğer kurulları belirlenerek TUKFED'in kuruluşu resmen ilan edildi.

Genel kurulun divan başkanlığını, turizm emekçilerinin sesi olarak sektör tarafından yakından tanınan ve federasyonun kurucularından Hakan Halit Yeni üstlenirken, divan kâtip üyeliklerini Ayla Yarıcı ve Canan Toker yaptı. Genel kurulda, üç yıl süreyle görev yapacak yönetim ve denetim kurulları oy birliğiyle seçildi.

Türkiye Turizm Kat Hizmetleri Federasyonu (TUKFED) Yönetimi

Onursal Başkan ve Başdanışman

Hakan Halit Yeni

Yönetim Kurulu

Başkan: Musa Yurdakul (İstanbul)

Başkan Yardımcısı: Sevgi Topuzel (Alanya)

Genel Sekreter: Alpay Erus (İstanbul)

Muhasip Üye: Gürsel Bağcı (İstanbul)

Sayman: Ayla Yarıcı (Marmaris)

Yönetim Kurulu Üyesi: Şerife Çimen (Kuşadası)

Yönetim Kurulu Üyesi: Hüsnü Sezgin (İzmir)

Denetim Kurulu

Başkan: Serpil Erdem (Bodrum)

Üye: Canan Toker (Fethiye)

Üye: Cem Tarık Kaya (Manavgat)

Genel kurulun ardından Onursal Başkan ve Başdanışman Hakan Halit Yeni ile Federasyon Başkanı Musa Yurdakul delegelere hitap ederek teşekkür konuşmaları yaptı.

Hakan Halit Yeni konuşmasında, "Uzun yıllardır verdiğimiz mücadelenin sonucunda, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren kat hizmetleri derneklerimizi aynı çatı altında buluşturarak federasyonumuzu kurmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yönetim kurulumuzda da görüldüğü üzere, Türkiye'nin tüm önemli turizm destinasyonlarını kapsayan, birlik ve beraberliği esas alan güçlü bir kadro oluşturduk. Federasyonumuzun sektörümüz, camiamız, mesleğimiz ve tüm turizm emekçilerimiz adına önemli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Ülkemize, sektörümüze ve camiamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Camiamızın ve Sektörümüzün Geleceği İçin Çalışacağız"

Federasyon Başkanlığına seçilen Musa Yurdakul ise yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Beni bu göreve layık gören Onursal Başkanımız ve Başdanışmanımız Sayın Hakan Halit Yeni'ye, dernek başkanlarımıza ve kıymetli genel kurul delegelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerini esirgemeyen Özak İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşa Özak'a, Hotel 86 By Katipoğlu yönetimine, İzmir Başkanımız Hüsnü Sezgin'e, emeği geçen, katkı sağlayan ve genel kurulumuza katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte sektörümüzün, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Yurdakul ayrıca, federasyonun ilk resmi faaliyetinin Kasım ayının ilk haftasında İstanbul'da düzenlenecek turizm fuarında gerçekleştirileceğini, ardından ise TUKFED'in kuruluşunun düzenlenecek özel bir geceyle taçlandırılacağını ifade etti.

Türkiye Turizm Kat Hizmetleri Federasyonu'nun (TUKFED) turizm sektörüne, kat hizmetleri camiasına ve tüm turizm emekçilerine hayırlı olması temennisiyle, yeni dönemin birlik, dayanışma ve başarılarla dolu olması dileğiyle genel kurul sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi