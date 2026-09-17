Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimlerinde görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında toplam 250 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu kontenjanın 35’i Alanya’ya tahsis edildi. İlçede programa kabul edilecek kişiler, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, bağlı KYK yurtları ve Alanya Gençlik Merkezinde temizlik hizmetlerinde çalıştırılacak.

BAŞVURULAR 18-22 EYLÜL TARİHLERİNDE ALINACAK

Başvurular, 18-22 Eylül 2026 tarihleri arasında İŞKUR sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar, e-Devlet’te bulunan Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru hizmetine kimlik doğrulaması yaparak da ulaşabiliyor. Başvuru sırasında ilgili programın kurum ve görev yeri bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Başvurmayı planlayanların İŞKUR kayıtlarını, iletişim bilgilerini ve çalışma durumlarını önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Sistemde başvuru işleminin tamamlandığının görülmesi ve ilgili program bilgilerinin saklanması, sonraki aşamaların takibini kolaylaştıracak. Başvuru yapılması, tek başına programa kabul edildiği anlamına gelmiyor.

MÜLAKATLAR 25 EYLÜL’DE YAPILACAK

Programa ilişkin mülakatlar 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Evrak teslimi ve göreve başlama tarihine ilişkin ayrıntılar ise ayrıca duyurulacak. Adayların mülakatın yapılacağı yer, saat ve istenecek belgeler konusunda İŞKUR ile ilgili kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor.

HAFTADA 45 SAAT ÇALIŞILACAK

Görevlendirilecek katılımcılar, günde 9 saat ve haftada 5 gün olmak üzere toplam 45 saat çalışacak. Haftalık 2 günlük izin süresinin hangi günlerde kullanılacağı idare tarafından belirlenecek. Bu nedenle izin günlerinin doğrudan cumartesi ve pazar olarak değerlendirilmemesi, çalışma düzeninin görevlendirilecek birimden öğrenilmesi önem taşıyor.

BAŞVURUDA İŞSİZLİK VE SİGORTALILIK ŞARTI

Paylaşılan başvuru koşullarına göre adayların İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, 18 yaşını tamamlaması, emekli veya malul aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sırasında çalışma kaynaklı sigortalılık, BAĞ-KUR kaydı ve aktif vergi mükellefiyeti bulunmaması şartları aranıyor. İŞKUR’un genel katılım koşullarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı da yer alıyor; sigortalılık değerlendirmesinde ise isteğe bağlı sigortalılık için belirtilen istisnanın dikkate alınması gerekiyor.

Örgün eğitim öğrencileri ile daha önce TYP kapsamında toplam 9 aylık yararlanma süresini dolduranlar programa başvuramayacak. İŞKUR’un TYP bilgilendirmesinde açık öğretim öğrencileri, öğrenci olmama şartının dışında tutuluyor. Daha önce programa katılan adayların kalan yararlanma sürelerini başvuru öncesinde kontrol ettirmeleri önem taşıyor.

HANE GELİRİNDE NET ASGARİ ÜCRET ESAS ALINIYOR

Başvuru şartları arasında hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması koşulu da bulunuyor. Paylaşılan duyuruya göre değerlendirmede evde çalışan kişilerin kazançları ile emekli kişilerin gelirleri birlikte dikkate alınacak. Dolayısıyla yalnızca başvuru sahibinin işsiz olması, gelir şartının karşılandığı anlamına gelmiyor.

Gelir sınırı hesaplanırken resmi asgari ücret tutarının esas alınması gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı için açıkladığı net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş. Bu tutarın 1,5 katı, 42 bin 113 lira 25 kuruşa karşılık geliyor. Adayların gelir hesabını yuvarlanmış rakamlar üzerinden yapmamaları ve hangi gelirlerin hesaba katılacağını İŞKUR’dan teyit etmeleri önem taşıyor.

İŞKUR’un genel uygulamasına göre, başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adres Kayıt Sistemi’nde aynı adreste görünen kişilerden yalnızca biri katılabiliyor. Bu nedenle hane ve adres bilgilerinin doğruluğu da değerlendirme sürecinde önem taşıyor.

TYP KALICI KADRO ALIMINDAN FARKLI İŞLİYOR

İŞKUR’un program tanımına göre TYP, kamu hizmetlerine destek sağlarken işsizlerin çalışma hayatıyla bağını korumayı ve geçici gelir desteği sunmayı amaçlıyor. Belirli süreyle uygulanan program, sürekli kamu personeli istihdamından farklı işliyor. Katılımcılara yapılacak ödeme, günlük asgari ücret ile katılım sağlanan gün sayısı üzerinden hesaplanıyor.

Gençlik ve Spor teşkilatının diğer TYP duyurularında da yurtların temizlik hizmetleri için benzer görevlendirmeler bulunuyor. Ancak çalışma günleri, belge teslim takvimi ve uygulama ayrıntıları programlara göre değişebiliyor. Alanya’daki adayların başka illerdeki ilanları kendi başvuruları için esas almak yerine, ilgili programın duyurularını takip etmeleri gerekiyor.