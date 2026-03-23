Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, Alanya Çevreyolu’nda bir kez daha kazaya yol açtı. Tosmur yönünde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi, olayda yaralanan olmadı.

Alanya Çevreyolu ıslak zemin kazası, sabah saatlerinde yine sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle yağışla birlikte kayganlaşan yolun, aynı güzergahta daha önce yaşanan kazaları yeniden gündeme taşıdığı görüldü. Bu kez can kaybı ya da yaralanma olmaması teselli oldu ama araçlarda oluşan hasar, tehlikenin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Tosmur istikametine doğru ilerleyen araçların bulunduğu bölümde meydana geldi. Yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonrası bir tır, önünde seyreden Fiat Fiorino marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Fiorino, önündeki minibüse vurdu. Minibüs ise kontrolden çıkarak yol dışına yöneldi.

Alanya’da yağmurlu havada çevreyolu kazası haberleri artık sürücüler için şaşırtıcı olmaktan çıktı. Çünkü aynı hatta, özellikle sabah ve akşam saatlerinde benzer riskler sık sık yaşanıyor. Yol ıslakken fren mesafesi uzuyor, küçük bir gecikme bile zincirleme çarpışmaya dönüyor.

TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açtı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Bir sabah yağmuru. Sonrası tampon tampona bekleyen sürücüler. Alanya’da özellikle çevreyolu hattını kullanan vatandaşlar için bu tablo artık neredeyse alışılmış hale geldi.

VATANDAŞLAR AYNI NOKTA İÇİN ÖNLEM İSTİYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve sürücüler, özellikle yağışlı havalarda aynı noktada benzer kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Yol tutuşunu artıracak uygulamalar, uyarı levhaları ve denetimlerin artırılması talepler arasında yer aldı.

Alanya Tosmur yönünde zincirleme trafik kazası sonrası gözler bir kez daha o noktaya çevrildi. Çünkü sürücüler açısından asıl soru yalnızca bu kazanın nasıl olduğu değil; aynı yerde benzer olayların neden tekrarlandığı.

Can kaybı yok. Bu en önemli kısmı. Ama...

Yetkililerin bölgedeki risk durumuna ilişkin yeni bir çalışma yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.