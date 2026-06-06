Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aranan F.D.’nin Alanya’da bulunduğu bilgisi üzerine iki il arasında koordinasyon sağlandı. Bunun ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan F.D. gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen F.D., savcılıkta ifade verdi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheli, hesabındaki para hareketlerinden haberdar olmadığını öne sürdü. Ayrıca banka bilgilerini veya IBAN numarasını başka kişilerle paylaşmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen F.D. hakkında, yapılan değerlendirmenin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına ve adli kontrol altında serbest bırakılmasına karar verildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasının Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.