Alanya’da geçtiğimiz aylarda taşkın riskiyle gündeme gelen Dim Çayı’nda biriken moloz, piknik malzemesi ve hurda yığınları için DSİ ekipleri sahaya indi.

Alanya’nın önemli doğal alanlarından Dim Çayı, şubat ayında etkili olan yoğun yağışların ardından taşkın riskiyle gündeme gelmişti. Kestel ve Tosmur hattında su seviyesinin yükselmesiyle çay yatağına sürüklenen parçalar, haftalardır bölgede görüntü kirliliği oluşturuyordu.

Çay kenarındaki işletmelerden ve piknik alanlarından kopan malzemeler, bazı noktalarda hurda yığınına dönüştü. Bölge esnafı ve vatandaşlar, özellikle sezon öncesi bu görüntünün kaldırılması gerektiğini belirtiyordu.

DSİ EKİPLERİ SAHAYA İNDİ

Devlet Su İşleri ekipleri, Dim Çayı güzergâhında biriken moloz ve taşkın sonrası kalan malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı. İş makineleriyle yürütülen çalışmada, çay yatağında biriken atıkların kaldırılması hedefleniyor.

Alanya Kaymakamlığı’nın 14 Şubat tarihli açıklamasında, yoğun yağışlar nedeniyle Dim Çayı’nda taşkın riski bulunan Kestel ve Tosmur mahallelerinde inceleme yapıldığı bildirilmişti. Açıklamada, Dim Barajı, Dim Çayı ve Tosmur Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların yerinde değerlendirildiği aktarılmıştı.

SEZON ÖNCESİ TEMİZLİK ÖNEM TAŞIYOR

Dim Çayı, Alanya’da hem yerli halkın hem de turistlerin yaz aylarında sıkça tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Bu nedenle çay hattındaki temizlik çalışması, yalnızca görüntü kirliliği açısından değil, yaklaşan turizm sezonu bakımından da önem taşıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Dim Çayı çevresindeki sel izlerinin azaltılması ve bölgenin daha temiz bir görünüme kavuşması bekleniyor.