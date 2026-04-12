Antalya’nın Alanya ilçesinde, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak. Gün boyu farklı saat aralıklarında uygulanacak kesintiler, özellikle Kargıcak ve Demirtaş bölgelerinde etkili olacak.

KARGICAK’TA 7 SAATLİK KESİNTİ

Kargıcak Mahallesi ve çevresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Etkilenecek noktalar:

Belediye çevresi, Gazipaşa Caddesi, Kanuni Caddesi

DEMİRTAŞ’TA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

Demirtaş Mahallesi’nde ise bakım çalışmaları nedeniyle aynı saat aralığında kesintiler uygulanacak.

Etkilenecek sokak ve bölgeler:

Zirve Sokak, Çölemen Sokak, Tahsin Sokak, Şenli Sokak, Akınlar Sokak, Köşk Sokak, Necati Oral bölgesi

KISA SÜRELİ KESİNTİLER DE VAR

09.00 – 12.00 saatleri arasında ise bazı bölgelerde daha kısa süreli kesinti uygulanacak.

Etkilenecek mahalleler:

Kargıcak (121. Sokak, Oğuzhan Caddesi), Seki Mahallesi, İsbatlı Mahallesi Karataş Mevkii, İshaklı Mahallesi

KESİNTİ NEDENLERİ

Yetkililer kesintilerin;

yatırım çalışması, bakım çalışması ve deplase çalışması nedeniyle yapılacağını açıkladı.

VATANDAŞLARA UYARI

Elektrik dağıtım şirketi, kesinti saatleri boyunca vatandaşların elektronik cihazlarını korumaları ve planlamalarını buna göre yapmaları gerektiğini belirtti.

Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde enerji daha erken verilebilecek.