Süper Lig'de zirve koltuğunda oturan Galatasaray'da, kritik Juventus sınavı öncesi yapılan rotasyon pahalıya patladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un dinlendirme tercihiyle çıkılan TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından alınan 2-0'lık şok mağlubiyet, takımda adeta deprem etkisi yarattı. Alanya'daki sarı-kırmızılı taraftarların da maç izleme mekanlarında büyük hayal kırıklığıyla takip ettiği bu sürpriz puan kaybı, teknik heyeti acil bir durum değerlendirmesi yapmaya itti.

ARTIK DİNLENMEK YOK, FORMA ONUN

Yaşanan son krizin ardından teknik ekip, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili stratejisini tamamen değiştirdi. Alınan kesin karara göre; ciddi bir sağlık sorunu veya ağır bir sakatlık tablosu oluşmadığı müddetçe dünya yıldızı kulübeye çekilmeyecek. Okan Buruk ve kurmaylarının, Şampiyonlar Ligi'ndeki hayati Juventus karşılaşmasından itibaren ilk 11 tahtasına yazacağı ilk ismin tartışmasız şekilde Osimhen olacağı öğrenildi.

KORKUTAN İSTATİSTİK: O YOKSA ZAFER DE YOK

Galatasaray'ın bu sezon Nijeryalı santrforundan mahrum çıktığı karşılaşmalardaki karanlık tablosu, alınan bu radikal kararın en büyük dayanağı oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in sahada olmadığı 5 resmi mücadelenin hiçbirinden zaferle ayrılamayarak büyük bir kabus yaşadı. Avrupa arenasındaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt ve 1-0'lık Union SG yenilgilerinin yanı sıra, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybedilen kupa da bu istatistiğin en çarpıcı örnekleri arasında yer aldı. Ligde ise Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak yara alan Cimbom, rotasyonun son kurbanı olarak TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahadan 2-0'lık boynu bükük bir skorla ayrıldı.