Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda ilk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, Torino’da avantajını korumak için sahaya çıkıyor. Yapay zeka rövanş için net bir skor tahmini paylaştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda ilk maçı 5-2 kazanan Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Torino’daki rövanş öncesi futbol kamuoyunda en çok konuşulan konu ise maçın nasıl biteceği. Bu kez tahmin yapan bir yorumcu değil, veri odaklı bir yapay zeka modeli oldu.

JUVENTUS TORİNO’DA BASKIYI ARTIRACAK

Modelin analizine göre Juventus, ilk maçta aldığı ağır yenilginin ardından sahaya çok daha agresif bir planla çıkacak. Özellikle iç sahada taraftar desteğini arkasına alan İtalyan temsilcisinin önde baskı kurarak erken gol arayacağı öngörülüyor.

Kanat organizasyonları ve duran toplar üzerinden etkili olmaya çalışacak Juventus’un, ilk 30 dakikada tempoyu yukarı çekmesi bekleniyor. Yapay zekaya göre maçın kader anları bu bölümde yaşanabilir.

GALATASARAY KONTROLLÜ VE SABIRLI

Galatasaray’ın Juventus deplasmanındaki oyun planı ise daha temkinli. 5-2’lik skor avantajı nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin savunma güvenliğini ön planda tutacağı, hızlı kanat oyuncularıyla geçiş hücumlarını deneyeceği tahmin ediliyor.

Özellikle kontra ataklarda bulunacak boşluklar belirleyici olabilir. Orta saha direnci bu maçta kilit faktör olacak gibi.

Futbol böyle işte… Bazen 5-2’lik avantaj bile insanın içini tam rahatlatmıyor.

YAPAY ZEKANIN SKOR TAHMİNİ

Analiz sonuçlarına göre yapay zeka modeli, rövanşta Juventus’un sahadan galibiyetle ayrılabileceğini ancak bunun tur için yeterli olmayacağını hesapladı.

Skor tahmini: Juventus 2-1 Galatasaray

Bu sonuç gerçekleşirse Galatasaray, toplamda 6-4’lük üstünlükle adını bir üst tura yazdıracak. Yani maç kaybedilse bile tur gelebilir. Ama futbol sürprizleri sever, o yüzden…

Torino’daki 90 dakika hem Juventus’un geri dönüş umuduna hem de Galatasaray’ın avantajı koruma mücadelesine sahne olacak. Tempolu ve sert bir karşılaşma bekleniyor.