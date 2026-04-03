ALANYA 1221 FSK, ligde oynadığı son 7 maçta ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Bu süreçte yalnızca 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Alanya temsilcisi, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak istikrarlı bir grafik sergiledi. 34 puanla 9. sırada yer alan ekip, iki hafta önce küme düşme hattından tamamen uzaklaşarak rahat bir nefes aldı. Ligde son 3 haftaya girilirken Alanya 1221 FK, artık prestij için sahaya çıkacak. Teknik heyet ve futbolcular, sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak adına Ayvalıkgücü deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Özellikle son haftalardaki yükselen formun devam ettirilmesi, takımın motivasyonu açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan mavi-beyazlı ekip, bugün Balıkesir'e giderek kampa girecek. Mücadelede düdük ise Murat Durgutluoğlu'nda olacak. Zorlu deplasmanda sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak olan Alanya temsilcisi, çıkışını sürdürerek sezonu moralli kapatmak istiyor. Cemali AYDINOĞLU

