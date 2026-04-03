TRENDYOL Süper Lig’in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadeleye Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısında turuncu-yeşilli ekip etkili bir oyun ortaya koydu. 40. dakikada sakatlanan Hagi'nin yerine oyuna giren genç futbolcu İbrahim Kaya, sadece iki dakika sonra sahneye çıktı. Savunma arkasına yaptığı koşuyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kaya, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili bir görüntü sergiledi. 63. dakikada Kozlowski'nin golüne engel olamayan Alanyaspor, skora denge gelmesini önleyemedi. Kalan dakikalarda galibiyet için baskısını artıran turuncu-yeşilli ekip, özellikle son bölümlerde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Bu sonuçla Alanyaspor ligdeki 14. beraberliğini alırken, deplasmandaki galibiyet hasreti de 12 maça çıktı. Turuncu-yeşilliler puanını 32'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 34 puana ulaştı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç Sonu Maçın normal ve uzatma süresi sona erdi.

90'+6Alanyaspor Sarı Kart: Efecan Karaca. (Gaziantep FK rakip kaleye yakın tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak).

90'+5Gaziantep FK Rakip yarı alanda faul kazandı, serbest vuruş kullanacak.

90'+4Gaziantep FK Kendi yarı sahasında serbest atış ve rakip ceza alanı hizasında taç atışı kullanacak. (Alanyaspor kendi yarı alanından taç atışı kullanacak).

90'+1Alanyaspor Faul: Rakip sahadan serbest atış kullanacak.

90'Gaziantep FK Denis Dragut'un şutu kaleyi bulmadı. Alanyaspor kale vuruşu ve rakip yarı sahada taç atışı kullanacak.

89'Gaziantep FK Oyuncu Değişikliği: Denis Dragut oyuna giriyor, Christopher Lungoyi çıkıyor. (Alanyaspor kendi yarı alanından taç atışı kullanacak).

88'Gaziantep FK Rakip ceza alanı hizasında taç atışı kullanacak.

85'Alanyaspor Steve Mounie'nin şutu kaleyi bulmadı. Gaziantep FK kale vuruşu ile oyunu başlatacak.

84'Alanyaspor Rakip yarı sahada taç atışı kullanacak.

83'Gaziantep FK Frikik: Rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak.

82'Alanyaspor Oyuncu Değişikliği: Steve Mounie ve Efecan Karaca oyuna giriyor, Ui-jo Hwang ve Gaius Makouta çıkıyor.

81'Gaziantep FK Sarı Kart: Kevin Rodrigues. (Alanyaspor kendi yarı sahasından serbest atış kullanacak).

80'Gaziantep FK Sarı Kart: Christopher Lungoyi.

79'Alanyaspor Ibrahim Kaya'nın çerçeveyi bulan vuruşunu kaleci kurtardı. Gaziantep FK kendi yarı sahasından serbest atış kullanacak.

77'Gaziantep FK Christopher Lungoyi'nin kaleyi bulan şutunu kaleci kurtardı. Ayrıca takım rakip yarı sahada taç atışı kullanacak.

76'Gaziantep FK Oyuncu Değişikliği: Myenty Abena ve Karamba Gassama oyuna giriyor, Arda Kizildag ve Luis Perez çıkıyor. (Alanyaspor kale vuruşu hazırlığında).

75'Gaziantep FK Kendi yarı sahasında ve rakip yarı alanda taç atışları kullanacak, ayrıca rakip yarı sahada bir faul kazandı.

74'Alanyaspor Top auta çıktı, oyun kale vuruşu ile başlayacak.

73'Gaziantep FK Alexandru Maxim şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Alanyaspor aut atışı kullanacak.

71'Alanyaspor Frikik: Rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak.

70'Alanyaspor Kendi yarı sahasından serbest vuruş kullanacak.

69'Alanyaspor Oyuncu Değişikliği: Maestro ve Enes Keskin oyuna giriyor, Nicolas Janvier ve Güven Yalçın çıkıyor. Takım ayrıca kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

67'Gaziantep FK Kacper Kozlowski'nin kaleyi bulan vuruşunu kaleci kurtardı. Ayrıca ev sahibi takımın atağı ofsayt ile kesiliyor.

66'Alanyaspor Kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

65'Alanyaspor Sol taraftan köşe vuruşu kullanacak. (Gaziantep FK bu süreçte kale vuruşu kazandı).

63'Gaziantep FK Gol: Kacper Kozlowski maçta eşitliği sağlayan golü attı (1-1).

62'Alanyaspor Nicolas Janvier'in şutu çerçeveyi bulmadı. Rakip ceza sahası etrafında taç atışı kullanacak. (Gaziantep FK kale vuruşu kazandı).

61'Alanyaspor Sarı Kart: Florent Hadergjonaj. Takım ayrıca rakip yarı alanda taç atışı kullanacak.

60'Alanyaspor Kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor, rakip ceza sahası yakınlarında taç atışı kullanacak.

59'Gaziantep FK Rakip yarı alanda faul kazandı, serbest vuruş kullanacak.

58'Gaziantep FK Frikik: Rakip kaleye yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

55'Alanyaspor Kendi yarı alanında serbest atış kazandı ve taç atışı kullanacak.

53'Gaziantep FK Ofsayt.

52'Gaziantep FK Oyuncu Değişikliği: Kevin Rodrigues oyuna giriyor, Drissa Camara çıkıyor. (Alanyaspor kendi yarı alanından taç atışı kullanacak).

50'Alanyaspor Hem kendi yarı alanında hem de rakip yarı alanda faul kazandı, serbest atışlar kullanacak.

49'Alanyaspor Kendi yarı sahasından serbest atış kullanacak.

48'Gaziantep FK Ofsayt.

47'Alanyaspor Kendi yarı alanında serbest atış kazandı ve taç kullanacak. (Gaziantep FK kale vuruşu hazırlığında).

46'Gaziantep FK Oyuncu Değişikliği: Yusuf Kabadayi oyuna giriyor, Mohamed Bayo çıkıyor. Alanyaspor kendi yarı alanından taç atışı kullanacak. (İkinci yarı başladı).

İlk yarı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

45'+2Alanyaspor Taç atışı kullanacak.

45'+1Alanyaspor Kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Rakip yarı sahada taç atışını kullanacak.

45'Alanyaspor Gaziantep FK savunmada. Rakip yarı sahada taç atışı kullanılacak.

44'Gaziantep FK Mohamed Bayo şutunu çekiyor ancak isabet yok. Alanyaspor kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

43'Alanyaspor Sarı Kart: Ibrahim Kaya sarı kart görüyor.

42'Alanyaspor Gol: Ibrahim Kaya takımını öne geçiren golü kaydetti (0-1). Ayrıca takım kendi yarı sahasında serbest atış kazandı.

41'Alanyaspor Kendi yarı sahasında taç kullanacak.

40'Alanyaspor Oyuncu Değişikliği: Ibrahim Kaya oyuna giriyor, Ianis Hagi çıkıyor.

38'Alanyaspor Aut atışı kullanılacak.

36'Alanyaspor Nicolas Janvier'in şutu kaleyi buluyor ancak kaleci kurtarıyor. Alanyaspor rakip yarı alanda taç atışı kullanacak.

35'Alanyaspor Kendi yarı sahasından taç atışı kullanacak.

34'Alanyaspor Kendi yarı alanından taç atışı kullanacak. Gaziantep FK savunmaya çekilmiş durumda.

33'Alanyaspor Ianis Hagi sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

32'Gaziantep FKTayyib Talha Sanuç ile gole yaklaşıldı ancak kaleci kurtardı. Alexandru Maxim sağ köşeden korner kullanacak.

30'Alanyaspor Top auta çıktı, oyun kale vuruşu ile başlayacak.

29'Gaziantep FK Kendi yarı alanında faul verildi, atışı kullanacak. Ayrıca rakip yarı sahada taç atışı kazandı.

28'Gaziantep FK Kendi yarı sahasında faul verildi, serbest atış kullanılacak.

27'Gaziantep FK Top auta çıktı, oyun kale vuruşu ile başlayacak.

26'Alanyaspor Frikik: Rakip yarı alandan serbest vuruş kullanılacak

.24'Gaziantep FK Rakip ceza sahasına yakın bölgeden taç atışı kullanacak. (Alanyaspor bu süreçte bir aut atışı kazandı).

21'Gaziantep FK Faul: Rakip sahadan serbest atış kullanılacak.

20'Alanyaspor Oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak.

19'Gaziantep FK Mohamed Bayo'nun isabetsiz şutu. Alanyaspor aut atışı kullanacak.

18'Alanyaspor Frikik: Rakip yarı alandan serbest vuruş kullanılacak.

16'Gaziantep FK Kendi yarı sahasında serbest atış kazandı.

15'Gaziantep FK Kendi yarı sahasından çıkarken taç atışı kullanacak.

14'Gaziantep FK Melih Kabasakal'ın çerçeveyi bulan vuruşunu kaleci kurtardı. Takım, köşe vuruşu ve kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

12'Gaziantep FK Rakip yarı sahaya yerleşildi, taç atışı kullanılacak.

10'Gaziantep FK Kendi yarı sahasından serbest atış kullanacak.

9'Alanyaspor Ofsayt. (Gaziantep FK kale vuruşu ve rakip sahada taç atışı kullanacak).

7'Alanyaspor Ofsayt. Ayrıca takım kendi yarı alanında bir serbest atış kazandı.

5'Alanyaspor Rakip yarı sahada taç atışı kazandı. (Gaziantep FK da kendi yarı alanından bir taç kullanacak).

4'Alanyaspor Kendi yarı alanından taç atışı kullanacak. Ayrıca takım lehine bir frikik kararı verildi.