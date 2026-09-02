Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, "Birlikte Güvenli Ellerle Büyüyen Hayaller" projesi kapsamında Aksu'da geniş katılımlı bir etkinlik düzenledi. Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençleri Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyon, öğrencileri çeşitli oyun ve spor dallarında bir araya getirdi.

GSM Aksu Gençlik Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte; Akıl ve Zekâ Oyunları, Satranç, Masa Tenisi ile Geleneksel Ahşap Oyunları branşlarında turnuvalar yapıldı. Dört farklı kategoride mücadele ederek ilk üçe giren öğrencilere madalyaları emniyet yetkililerince takdim edildi. Başarılı katılımcılara ayrıca satranç takımı ve termos hediye edildi.

VELİLERE YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

Turnuva boyunca çocuklarının heyecanına ortak olan veliler için de özel bilgilendirme oturumları gerçekleştirildi. Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, ailelere genel güvenlik tedbirleri ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı uyarılar yapıldı. Dolandırıcılık temalı bir kamu spotunun da izletildiği programda, dijital acil durum uygulamalarının günlük hayattaki yeri vurgulandı.

MOBİL İHBAR UYGULAMALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Etkinlikte tanıtımı yapılan KADES, UYUMA ve HAYAT 112 gibi mobil ihbar sistemleri, vatandaşların tehlike anında saniyeler içinde güvenlik güçlerine konum bildirmesini ve yardım çağırmasını sağlıyor. Uzmanlar, akıllı telefonlara ücretsiz indirilebilen bu teknolojik altyapıların hem suçun önlenmesinde hem de acil müdahale sürelerinin kısaltılmasında hayati bir araç olduğunu hatırlatıyor.