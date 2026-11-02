Türkiye otomobil piyasasında tüketici tercihleri, vergi dilimleri ve markaların agresif fiyat politikalarıyla yeniden şekilleniyor. CNBC-e ekranlarında yayınlanan Otoekonomi programına katılan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Hakan Tiftik, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi. Tiftik'in açıklamalarına göre, sıfır kilometre araçlarda sunulan cazip kampanyalar ikinci el piyasasında ciddi bir fiyat baskısı yaratırken, tüketiciler olası vergi artışlarına karşı hızlı alımlara yöneliyor.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin otomobil fiyatlarını doğrudan etkilediği bu dönemde, özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah sınırında yer alan modeller büyük ilgi görüyor. Tiftik, kurlardaki ufak bir artışın aracı bir üst vergi dilimine taşıyabileceğini, bu durumu öngören alıcıların fiyatlar artmadan harekete geçtiğini aktardı. Düzenli güncellenmeyen ÖTV baremlerinin piyasada bir beklenti yarattığını belirten Tiftik, tüketicilerin maliyet hesaplarını çok iyi yaparak satın alma kararlarını öne çektiklerini ifade etti.

SIFIR KAMPANYALARI İKİNCİ ELİ NASIL ETKİLİYOR?

Pazardaki sıfır otomobil bolluğu ve markaların sunduğu esnek finansman destekleri, kullanılmış araç piyasasında daralmaya yol açıyor. İkinci el araç almak isteyen birçok müşterinin, kampanyaların cazibesine kapılarak rotasını sıfır otomobillere çevirdiği bildirildi. Tiftik, bu durumun ikinci el araç fiyatlarının istenilen seviyelerde kalmasını engellediğini ve satıcılar üzerinde aşağı yönlü bir fiyat baskısı oluşturduğunu vurguladı.

ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ NEDEN KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP?

Mevcut vergi sisteminde, aracın vergisiz taban fiyatı (matrah) belirli bir sınırı aştığında uygulanan ÖTV oranı aniden bir üst kademeye çıkabiliyor. Bu keskin geçiş, kurlardaki küçük bir artışın nihai satış fiyatında yüz binlerce liralık sıçramalara neden olması anlamına geliyor. Tüketicilerin fiyatların artacağı endişesiyle bayilere koşmasının temelinde, uzun süredir güncellenmeyen bu matrah sınırlarının enflasyon ve kur karşısında daralmış olması yatıyor.

KREDİ LİMİTLERİNDE 4 YILLIK BEKLEYİŞ

Otomobil satışlarını doğrudan etkileyen bir diğer önemli faktör olan taşıt kredilerinde de taban fiyat eşikleri uzun süredir değiştirilmedi. Tiftik, kredilerle ilgili matrahların 4 yıldır, ÖTV baremlerinin ise bir yılı aşkın süredir güncellenmediğine dikkat çekerek sektörün bu konularda acil bir adım beklediğini duyurdu. Araç yenileme ihtiyacının Türkiye'de her zaman güçlü bir dinamik olduğunu hatırlatan ODMD Başkanı, uygun finansman koşullarının sağlanması halinde pazarın yeniden 1 milyon adetlik satış seviyelerini yakalayabileceğini sözlerine ekledi.