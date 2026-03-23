KIŞ dönemi boyunca Ankara ile Alanya-Gazipaşa Havalimanı arasındaki uçuşlarını durduran AJet, 31 Mart itibarıyla seferlerine yeniden başlıyor. Yeni tarifeye göre uçuşlar haftada üç gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. AJet’in planlamasına göre seferler salı, cuma ve cumartesi günleri yapılacak. Ankara’dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na uçuşlar saat 00.15’te gerçekleşirken, Alanya-Gazipaşa’dan Ankara’ya dönüş uçuşları ise saat 05.00’te yapılacak. Bölge turizmi ve şehirler arası ulaşım açısından önemli olan uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte özellikle yaz sezonu öncesi yolcu hareketliliğinin artması bekleniyor.

Muhabir: Gülser YİĞİT